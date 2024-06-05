Индийский посол предложил снять фильм о челябинском Аркаиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, скульптуры из мрамора
Винай Кумар предложил организовать в регионе съемки документального фильма Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Посол Республики Индии в РФ господин Винай Кумар предложил организовать в Челябинской области съемки документальных фильмов о Аркаиме. Это предложение он сделал губернатору Алексею Текслеру в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Особенно индийского гостя заинтересовала информация об Аркаиме. Он предложил организовать в Челябинской области съемки документальных фильмов о регионе индийскими кинокомпаниями», — сообщает пресс-служба губернатора.

Кумар подчеркнул, что Индия готова усилить сотрудничество с нашим регионам по трем направлениям. Это туризм, расширение экономических связей и инновационные технологии, которые впечатлили посла на стенде региона Челябинской области.

«Запрос Индии лежит в плоскости продукции, которую производит ваш регион. Индия — самая быстрорастущая экономика в мире и нам необходима ваша продукция», отметил посол.

В завершение встречи Текслер пригласил господина Кумара лично посетить область. Он отметил, что в 2025 году запланирован визит официальной и деловой делегации региона в Индию. В программе официальные встречи, бизнес-форум, B2B переговоры и творческая программа коллективов Южного Урала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Республики Индии в РФ господин Винай Кумар предложил организовать в Челябинской области съемки документальных фильмов о Аркаиме. Это предложение он сделал губернатору Алексею Текслеру в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Особенно индийского гостя заинтересовала информация об Аркаиме. Он предложил организовать в Челябинской области съемки документальных фильмов о регионе индийскими кинокомпаниями», — сообщает пресс-служба губернатора. Кумар подчеркнул, что Индия готова усилить сотрудничество с нашим регионам по трем направлениям. Это туризм, расширение экономических связей и инновационные технологии, которые впечатлили посла на стенде региона Челябинской области. «Запрос Индии лежит в плоскости продукции, которую производит ваш регион. Индия — самая быстрорастущая экономика в мире и нам необходима ваша продукция», отметил посол. В завершение встречи Текслер пригласил господина Кумара лично посетить область. Он отметил, что в 2025 году запланирован визит официальной и деловой делегации региона в Индию. В программе официальные встречи, бизнес-форум, B2B переговоры и творческая программа коллективов Южного Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...