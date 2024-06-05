Индийский посол предложил снять фильм о челябинском Аркаиме

Посол Республики Индии в РФ господин Винай Кумар предложил организовать в Челябинской области съемки документальных фильмов о Аркаиме. Это предложение он сделал губернатору Алексею Текслеру в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Особенно индийского гостя заинтересовала информация об Аркаиме. Он предложил организовать в Челябинской области съемки документальных фильмов о регионе индийскими кинокомпаниями», — сообщает пресс-служба губернатора.
Кумар подчеркнул, что Индия готова усилить сотрудничество с нашим регионам по трем направлениям. Это туризм, расширение экономических связей и инновационные технологии, которые впечатлили посла на стенде региона Челябинской области.
«Запрос Индии лежит в плоскости продукции, которую производит ваш регион. Индия — самая быстрорастущая экономика в мире и нам необходима ваша продукция», отметил посол.
В завершение встречи Текслер пригласил господина Кумара лично посетить область. Он отметил, что в 2025 году запланирован визит официальной и деловой делегации региона в Индию. В программе официальные встречи, бизнес-форум, B2B переговоры и творческая программа коллективов Южного Урала.
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