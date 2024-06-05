Путин: Россия будет работать с любым президентом США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы и не будет, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Для России не имеет большого значения президент США, она будет работать с любым. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Будем работать с любым президентом», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что РФ наблюдает со стороны и во внутриполитические процессы никогда не вмешивалась и не будет.

ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для России не имеет большого значения президент США, она будет работать с любым. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Будем работать с любым президентом», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что РФ наблюдает со стороны и во внутриполитические процессы никогда не вмешивалась и не будет. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...