Путин: Россия будет работать с любым президентом США

05 июня 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы и не будет, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Для России не имеет большого значения президент США, она будет работать с любым. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Будем работать с любым президентом», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что РФ наблюдает со стороны и во внутриполитические процессы никогда не вмешивалась и не будет. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для России не имеет большого значения президент США, она будет работать с любым. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Будем работать с любым президентом», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что РФ наблюдает со стороны и во внутриполитические процессы никогда не вмешивалась и не будет. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.