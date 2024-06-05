Путин: Россия будет работать с любым президентом США

Для России не имеет большого значения президент США, она будет работать с любым. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Будем работать с любым президентом», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что РФ наблюдает со стороны и во внутриполитические процессы никогда не вмешивалась и не будет.
ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.
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