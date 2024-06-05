Путин оценил будущее Украины после выборов президента в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США могут изменить политику, уверен Путин
США могут изменить политику, уверен Путин Фото:

Отношения США к конфликту на Украине и отношению может измениться, если Вашингтон поймет изменение общественного мнения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с мировыми СМИ в Петербурге. «Если будущая администрация США будет ориентироваться на национальные интересы <...> Если уловит сдвиги общественных настроений, то могут быть изменения по отношению к РФ и конфликту на Украине», — сказал Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отношения США к конфликту на Украине и отношению может измениться, если Вашингтон поймет изменение общественного мнения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с мировыми СМИ в Петербурге. «Если будущая администрация США будет ориентироваться на национальные интересы <...> Если уловит сдвиги общественных настроений, то могут быть изменения по отношению к РФ и конфликту на Украине», — сказал Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...