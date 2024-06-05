Путин оценил будущее Украины после выборов президента в США

США могут изменить политику, уверен Путин
Отношения США к конфликту на Украине и отношению может измениться, если Вашингтон поймет изменение общественного мнения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с мировыми СМИ в Петербурге. «Если будущая администрация США будет ориентироваться на национальные интересы <...> Если уловит сдвиги общественных настроений, то могут быть изменения по отношению к РФ и конфликту на Украине», — сказал Путин.
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