05 июня 2024

Путин: Россия поставляет газ через Украину в ЕС

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РФ поставляет газ в Европу через одну трубопроводную систему, уточнил Путин
РФ поставляет газ в Европу через одну трубопроводную систему, уточнил Путин Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Европу через территорию Украины, несмотря на текущие политические тенденции и события. Данное заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.

«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла... Оставила только одну трубопроводную систему. Из нее газ в Европу то идет. Европейский потребитель получает этот газ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В ходе своего выступления Путин также упомянул, что поставки осуществляются не только через Украину, но и по «Турецкому потоку». Это подчеркивает многонаправленность российских газовых экспортных маршрутов в европейское направление.

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Европу через территорию Украины, несмотря на текущие политические тенденции и события. Данное заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. «Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла... Оставила только одну трубопроводную систему. Из нее газ в Европу то идет. Европейский потребитель получает этот газ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». В ходе своего выступления Путин также упомянул, что поставки осуществляются не только через Украину, но и по «Турецкому потоку». Это подчеркивает многонаправленность российских газовых экспортных маршрутов в европейское направление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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