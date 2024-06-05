Путин: Россия поставляет газ через Украину в ЕС

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Европу через территорию Украины, несмотря на текущие политические тенденции и события. Данное заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.
«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла... Оставила только одну трубопроводную систему. Из нее газ в Европу то идет. Европейский потребитель получает этот газ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
В ходе своего выступления Путин также упомянул, что поставки осуществляются не только через Украину, но и по «Турецкому потоку». Это подчеркивает многонаправленность российских газовых экспортных маршрутов в европейское направление.
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