05 июня 2024

Путин: удары по РФ при участии Запада будут расцениваться как война

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Россия будет реагировать на такие действия Запада, подчеркнул Путин
Россия будет реагировать на такие действия Запада, подчеркнул Путин Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Россия будет рассматривать удары ВСУ по территории РФ при участии стран Запада как прямую войну против государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать", - сказал Путин на встрече с главами мировых СМИ. Слова российского лидера прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

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Россия будет рассматривать удары ВСУ по территории РФ при участии стран Запада как прямую войну против государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. "Удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать", - сказал Путин на встрече с главами мировых СМИ. Слова российского лидера прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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