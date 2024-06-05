Путин: удары по РФ при участии Запада будут расцениваться как война

Россия будет реагировать на такие действия Запада, подчеркнул Путин
новость из сюжетаПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году
Россия будет рассматривать удары ВСУ по территории РФ при участии стран Запада как прямую войну против государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать", - сказал Путин на встрече с главами мировых СМИ. Слова российского лидера прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.