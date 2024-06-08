08 июня 2024
07 июня 2024

Жители челябинского села Кумляк просят восстановить дорогу, разрушенную паводком. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги. Ключи. Челябинск., асфальт разрушен
Дорога в селе пострадала из-за паводка (фото из архива) Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жители села Кумляк (Уйский район, Челябинская область) просят восстановить дорогу общего пользования, разрушенную из-за паводка. Река в том месте уже почти пересохла, но власти не принимают меры для ремонта, рассказали URA.RU жители села.

«В селе Кумляк (Уйский район) примерно начале мая, во время паводка, прорвало две плотины. Одна из них, является дорогой общего пользования. До сих пор никаких мер по устранению последствий глава сельского поселения Кумляк не предпринимает», — рассказали URA.RU жители села.

Река в том месте практически пересохла, дорога продолжает разрушаться, но ремонт не проводится. Жители села поделились кадрами дороги, на которых показана огромная яма на краю дороги. Кадры были сняты 6 июня 2024 года, рассказали жители села Кумляк.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кумлякского сельского поселения и администрацию Уйского района. Ответ будет опубликован после получения.

Дорога в селе Кумляк, пострадавшая из-за паводка, продолжает разрушаться
Дорога в селе Кумляк, пострадавшая из-за паводка, продолжает разрушаться
Разрушенная дорога является дорогой общего пользования
Разрушенная дорога является дорогой общего пользования

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Жители села Кумляк (Уйский район, Челябинская область) просят восстановить дорогу общего пользования, разрушенную из-за паводка. Река в том месте уже почти пересохла, но власти не принимают меры для ремонта, рассказали URA.RU жители села. «В селе Кумляк (Уйский район) примерно начале мая, во время паводка, прорвало две плотины. Одна из них, является дорогой общего пользования. До сих пор никаких мер по устранению последствий глава сельского поселения Кумляк не предпринимает», — рассказали URA.RU жители села. Река в том месте практически пересохла, дорога продолжает разрушаться, но ремонт не проводится. Жители села поделились кадрами дороги, на которых показана огромная яма на краю дороги. Кадры были сняты 6 июня 2024 года, рассказали жители села Кумляк. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кумлякского сельского поселения и администрацию Уйского района. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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