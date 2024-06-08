Рособрнадзор готов к введению устной части по русскому языку для мигрантов

Все готово к включению устной части в экзамен по русскому языку для иностранных граждан. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено — это введение устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов», — передает слова Музаева РИА Новости. Он добавил, что все необходимые методики и подходы уже разработаны и находятся в состоянии готовности.
Музаев пояснил, что дополнение аттестации устной частью может быть произведено в сжатые сроки. Кроме того, глава ведомства отметил, что во время проведения экзамена необходимо обеспечить видеофиксацию процесса.
Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская 13 апреля предложила включить в экзамен для мигрантов, желающих работать в России, раздел, связанный с говорением. Она отметила, что словесная коммуникация помогает мигрантам адекватно выполнять работу и социализироваться в обществе. Рособрнадзор также предлагал создать новую систему экзаменов для мигрантов, которая будет оценивать их устную речь по балльной системе, передает 360.ru.
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