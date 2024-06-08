08 июня 2024

Рособрнадзор готов к введению устной части по русскому языку для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На экзамене по русскому языку для мигрантов будет работать видеофиксация, заявил Анзор Музаев
На экзамене по русскому языку для мигрантов будет работать видеофиксация, заявил Анзор Музаев Фото:

Все готово к включению устной части в экзамен по русскому языку для иностранных граждан. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено — это введение устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов», — передает слова Музаева РИА Новости. Он добавил, что все необходимые методики и подходы уже разработаны и находятся в состоянии готовности.

Музаев пояснил, что дополнение аттестации устной частью может быть произведено в сжатые сроки. Кроме того, глава ведомства отметил, что во время проведения экзамена необходимо обеспечить видеофиксацию процесса.

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская 13 апреля предложила включить в экзамен для мигрантов, желающих работать в России, раздел, связанный с говорением. Она отметила, что словесная коммуникация помогает мигрантам адекватно выполнять работу и социализироваться в обществе. Рособрнадзор также предлагал создать новую систему экзаменов для мигрантов, которая будет оценивать их устную речь по балльной системе, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все готово к включению устной части в экзамен по русскому языку для иностранных граждан. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено — это введение устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов», — передает слова Музаева РИА Новости. Он добавил, что все необходимые методики и подходы уже разработаны и находятся в состоянии готовности. Музаев пояснил, что дополнение аттестации устной частью может быть произведено в сжатые сроки. Кроме того, глава ведомства отметил, что во время проведения экзамена необходимо обеспечить видеофиксацию процесса. Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская 13 апреля предложила включить в экзамен для мигрантов, желающих работать в России, раздел, связанный с говорением. Она отметила, что словесная коммуникация помогает мигрантам адекватно выполнять работу и социализироваться в обществе. Рособрнадзор также предлагал создать новую систему экзаменов для мигрантов, которая будет оценивать их устную речь по балльной системе, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...