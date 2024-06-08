СК завершил расследование убийства рок-музыканта Игоря Талькова

Следственный комитет (СК) завершил расследование убийства известного советского рок-музыканта Игоря Талькова. Об этом рассказали в пресс-службе СК.
«Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование убийства Игоря Талькова», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что уголовное дело было направлено в отношении концертного директора Талькова Валерия Шляфмана.
Шляфман обвиняется в убийстве Талькова и покушении на убийство концертного директора Игоря Малахова. Следствием установлено, что в октябре 1991 года, во время конфликта за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», Шляфман пытался застрелить Малахова, но в результате этого смертельно ранил Талькова.
Валерий Шляфман 21 января 2022 года был заочно арестован за преступление, совершенное 30 лет назад. Уголовное дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина. Кроме того, следствие намерено юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы, однако ей наказание не грозит из-за истечения срока давности.
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