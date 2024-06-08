Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

Шольц призвал Путина не ставить Украину на колени

08 июня 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц попросил Владимира Путина не ставить Украину на колени Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Щольц попросил российского президента Владимира Путина «не ставить Украину на колени». Его слова опубликованы в соцсети X. Он также заявил, что страны Запада стремятся к миру, несмотря на то что сами срывают переговоры. «Украина не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — заявил Олаф Щольц. Его видеообращение опубликовано в X. Ранее президент РФ Путин рассказал, что в марте 2022 года Россия и Украина почти подписали документы о мире. Это были так называемые Стамбульские соглашения. Однако в последний момент страны Запада, в частности Великобритания, сорвали переговоры. Один из членов тогдашней делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый признавал, что Путин был готов к миру с Киевом. В ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ) Владимир Путин отмечал, что Россия не прекращает попытки взаимодействия с Западом, передает RT. Как неоднократно заявлял глава России, ВС РФ не бьют по мирному населению Украины, нанося удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре. Желание президента Украины Зеленского во что бы то ни стало продолжить боевые действия несут катастрофические последствия для жителей этой страны, отмечал Путин. Уничтожение людей способствуют и страны Запада, постоянно накачивающие Украину оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер ФРГ Олаф Щольц попросил российского президента Владимира Путина «не ставить Украину на колени». Его слова опубликованы в соцсети X. Он также заявил, что страны Запада стремятся к миру, несмотря на то что сами срывают переговоры. «Украина не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — заявил Олаф Щольц. Его видеообращение опубликовано в X. Ранее президент РФ Путин рассказал, что в марте 2022 года Россия и Украина почти подписали документы о мире. Это были так называемые Стамбульские соглашения. Однако в последний момент страны Запада, в частности Великобритания, сорвали переговоры. Один из членов тогдашней делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый признавал, что Путин был готов к миру с Киевом. В ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ) Владимир Путин отмечал, что Россия не прекращает попытки взаимодействия с Западом, передает RT. Как неоднократно заявлял глава России, ВС РФ не бьют по мирному населению Украины, нанося удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре. Желание президента Украины Зеленского во что бы то ни стало продолжить боевые действия несут катастрофические последствия для жителей этой страны, отмечал Путин. Уничтожение людей способствуют и страны Запада, постоянно накачивающие Украину оружием.