В ЯНАО перекроют дорогу

В ЯНАО на два дня перекроют трассу
От Надыма до развилки Салехард — Аксарка — Надым (ЯНАО) с 13 на 14 июня перекроют дорогу из-за испытаний на газопроводе. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта.
«Дорогу перекроют от Надыма до развилки Салехард — Аксарка — Надым. Второй раз компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить испытания с полуночи 13 июня до 18.00 часов 14 июня», — написал департамент в telegram-канале.
Власти выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия. Сейчас уже завершился первый этап испытаний газопроводов на дороге Надым —Салехард.
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