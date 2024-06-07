07 июня 2024

В ЯНАО перекроют дорогу

Участок трассы Надым — Салехард перекроют на два дня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО на два дня перекроют трассу
В ЯНАО на два дня перекроют трассу Фото:

От Надыма до развилки Салехард — Аксарка — Надым (ЯНАО) с 13 на 14 июня перекроют дорогу из-за испытаний на газопроводе. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта.

«Дорогу перекроют от Надыма до развилки Салехард — Аксарка — Надым. Второй раз компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить испытания с полуночи 13 июня до 18.00 часов 14 июня», — написал департамент в telegram-канале. 

Власти выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия. Сейчас уже завершился первый этап испытаний газопроводов на дороге Надым —Салехард.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От Надыма до развилки Салехард — Аксарка — Надым (ЯНАО) с 13 на 14 июня перекроют дорогу из-за испытаний на газопроводе. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта. «Дорогу перекроют от Надыма до развилки Салехард — Аксарка — Надым. Второй раз компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить испытания с полуночи 13 июня до 18.00 часов 14 июня», — написал департамент в telegram-канале.  Власти выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия. Сейчас уже завершился первый этап испытаний газопроводов на дороге Надым —Салехард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...