Додик сделал Путину изысканный комплимент

Президент Республики Сербской Додик: Путин — национальное достояние России

08 июня 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин является национальным достоянием России, подчеркнул Милорад Додик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что отношения его территории с Россией отличаются поддержкой и симпатией. Подытоживая текущее взаимодействие он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием своей страны. Об этом Додик сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин. <…> Он — национальное достояние России и всего русского народа», — подчеркнул Милорад Додик во время форума. Его слова передает ТАСС. Тем не менее Додик высказал разочарование тем, что все его встречи с Путиным являются официальными. Лично главы не взаимодействуют и лидер Сербской Республики этому факту разочарован. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум с участием мировых стран. Ранее в ходе встречи Путин и Додик обсудили положительное экономическое взаимодействие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что отношения его территории с Россией отличаются поддержкой и симпатией. Подытоживая текущее взаимодействие он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием своей страны. Об этом Додик сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин. <…> Он — национальное достояние России и всего русского народа», — подчеркнул Милорад Додик во время форума. Его слова передает ТАСС. Тем не менее Додик высказал разочарование тем, что все его встречи с Путиным являются официальными. Лично главы не взаимодействуют и лидер Сербской Республики этому факту разочарован. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум с участием мировых стран. Ранее в ходе встречи Путин и Додик обсудили положительное экономическое взаимодействие.