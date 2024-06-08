08 июня 2024

Додик сделал Путину изысканный комплимент

Президент Республики Сербской Додик: Путин — национальное достояние России
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин является национальным достоянием России, подчеркнул Милорад Додик Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что отношения его территории с Россией отличаются поддержкой и симпатией. Подытоживая текущее взаимодействие он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием своей страны. Об этом Додик сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин. <…> Он — национальное достояние России и всего русского народа», — подчеркнул Милорад Додик во время форума. Его слова передает ТАСС.

Тем не менее Додик высказал разочарование тем, что все его встречи с Путиным являются официальными. Лично главы не взаимодействуют и лидер Сербской Республики этому факту разочарован.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум с участием мировых стран. Ранее в ходе встречи Путин и Додик обсудили положительное экономическое взаимодействие.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что отношения его территории с Россией отличаются поддержкой и симпатией. Подытоживая текущее взаимодействие он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием своей страны. Об этом Додик сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин. <…> Он — национальное достояние России и всего русского народа», — подчеркнул Милорад Додик во время форума. Его слова передает ТАСС. Тем не менее Додик высказал разочарование тем, что все его встречи с Путиным являются официальными. Лично главы не взаимодействуют и лидер Сербской Республики этому факту разочарован. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум с участием мировых стран. Ранее в ходе встречи Путин и Додик обсудили положительное экономическое взаимодействие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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