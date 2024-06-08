Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что отношения его территории с Россией отличаются поддержкой и симпатией. Подытоживая текущее взаимодействие он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием своей страны. Об этом Додик сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия. Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин. <…> Он — национальное достояние России и всего русского народа», — подчеркнул Милорад Додик во время форума. Его слова передает ТАСС.
Тем не менее Додик высказал разочарование тем, что все его встречи с Путиным являются официальными. Лично главы не взаимодействуют и лидер Сербской Республики этому факту разочарован.
В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум с участием мировых стран. Ранее в ходе встречи Путин и Додик обсудили положительное экономическое взаимодействие.
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