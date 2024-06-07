В Ноябрьске (ЯНАО) прошли соревнования по автомногоборью «Автоледи-2024». Женщины приняли участие в трех этапах состязания. Об этом сообщила администрация города.
«Сегодня 10 автолюбительниц из Ноябрьска приняли участие в городских соревнованиях по автомногобрью „Автоледи-2024“. Они преодолели три этапа состязаний», — написала администрация в telegram-канале.
По результатом двух этапов «Автозачетк» (тест на знание ПДД — прим. URA.RU) и «Леди за рулем» (фигурное вождение автомобиля — прим. URA.RU) победителями стали три женщины. Первое место заняла Надежда Чиркова, за ней встала Светлана Клочкова, а третье заняла Татьяна Петренко. Последний этап — «Я и моя ласточка» заключался в оформление авто. В нем заняла лидирующее место Светлана Клочкова, второе место — Надежда Чиркова, третье место — Анна Норд.
В Новом Уренгое уже прошел конкурс водительского мастерства среди женщин. 28 девушек продемонстрировали свои знания ПДД и навыки оказания первой помощи, а также успешно справились с этапом скоростного маневрирования. Победители представят город на соревнованиях округа. Автомобильное многоборье ЯНАО состоится в сентябре в Муравленко.
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В Ноябрьске (ЯНАО) прошли соревнования по автомногоборью «Автоледи-2024». Женщины приняли участие в трех этапах состязания. Об этом сообщила администрация города. «Сегодня 10 автолюбительниц из Ноябрьска приняли участие в городских соревнованиях по автомногобрью „Автоледи-2024“. Они преодолели три этапа состязаний», — написала администрация в telegram-канале. По результатом двух этапов «Автозачетк» (тест на знание ПДД — прим. URA.RU) и «Леди за рулем» (фигурное вождение автомобиля — прим. URA.RU) победителями стали три женщины. Первое место заняла Надежда Чиркова, за ней встала Светлана Клочкова, а третье заняла Татьяна Петренко. Последний этап — «Я и моя ласточка» заключался в оформление авто. В нем заняла лидирующее место Светлана Клочкова, второе место — Надежда Чиркова, третье место — Анна Норд. В Новом Уренгое уже прошел конкурс водительского мастерства среди женщин. 28 девушек продемонстрировали свои знания ПДД и навыки оказания первой помощи, а также успешно справились с этапом скоростного маневрирования. Победители представят город на соревнованиях округа. Автомобильное многоборье ЯНАО состоится в сентябре в Муравленко.