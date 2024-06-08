Mash: на бывшего мэра Купянска совершено покушение

Бывший мер Купянска Мацегора выжил после нападения
В бывшего мэр Купянска Геннадия Мацегора стреляли у своего дома в Старом Осколе. Он выжил после нападения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Бывшего мэра Купянска Харьковской области расстреляли у его дома в Старом Осколе. Геннадий Мацегора выжил», — передает telegram-канал. Там же отметили, что экс-мэра госпитализировали в Москву. За его жизнь борются медики.
До недавнего времени Геннадий Мацегора занимал должность директора ФОК «Георгиевский». Обстоятельства и мотивы нападения на бывшего мэра пока не ясны.
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