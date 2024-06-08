08 июня 2024

Mash: на бывшего мэра Купянска совершено покушение

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Бывший мер Купянска Мацегора выжил после нападения
Бывший мер Купянска Мацегора выжил после нападения Фото:

В бывшего мэр Купянска Геннадия Мацегора стреляли у своего дома в Старом Осколе. Он выжил после нападения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Бывшего мэра Купянска Харьковской области расстреляли у его дома в Старом Осколе. Геннадий Мацегора выжил», — передает telegram-канал. Там же отметили, что экс-мэра госпитализировали в Москву. За его жизнь борются медики.

До недавнего времени Геннадий Мацегора занимал должность директора ФОК «Георгиевский». Обстоятельства и мотивы нападения на бывшего мэра пока не ясны.

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В бывшего мэр Купянска Геннадия Мацегора стреляли у своего дома в Старом Осколе. Он выжил после нападения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Бывшего мэра Купянска Харьковской области расстреляли у его дома в Старом Осколе. Геннадий Мацегора выжил», — передает telegram-канал. Там же отметили, что экс-мэра госпитализировали в Москву. За его жизнь борются медики. До недавнего времени Геннадий Мацегора занимал должность директора ФОК «Георгиевский». Обстоятельства и мотивы нападения на бывшего мэра пока не ясны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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