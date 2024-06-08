08 июня 2024

Волонтерам, спасшим детей в свердловском лесу, устроили овацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зрители турнира благодарили мужчин за их подвиг громкими криками и хлопками
Зрители турнира благодарили мужчин за их подвиг громкими криками и хлопками Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

В Екатеринбурге на турнире RCC Hard в КРК «Уралец» отметили сотрудников РМК-безопасность, которые ночью 8 июня нашли пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе Вику и Гришу Крепп из Тюмени. Мужчинам аплодировал весь зал, а замначальника свердловского ГУ МВД полковник Сергей Ремезков лично поблагодарил каждого из них, передает корреспондент URA.RU.

«Прошедшие два дня мы наблюдали трагические события, которые произошли в Свердловской области. На территории Слободо-Туринского района пропали два малолетних ребенка... Буквально с первых минут, как только прошла эта новость (о начале поисков — прим. URA.RU), ряды правоохранителей пополнили более тысячи неравнодушных граждан: волонтеры, общественники... Хочу от всей души поблагодарить всех граждан, которые участвовали в поисках... Они (сотрудники РМК-безопасность — прим. URA.RU) непосредственно обнаружили детей и спасли им жизнь», — сказал Ремезков, после чего поблагодарил их лично и пожал каждому руку.

Он подчеркнул, что шеф свердловского полицейского главка генерал-лейтенант Александр Мешков позже лично наградит наиболее отличившихся гражданских, участвовавших в поисках. «Награда не заставит себя долго ждать», — отметил офицер.

Детей смогла найти группа из восьми сотрудников РМК: Игоря Грекова, Вадима Хасанова, Евгения Садритдинова, Виктора Крылова, Григория Горюнова, Владимира Сусова, Даниила Закирьянова и Кирилла Янкина. По их словам, они нашли детей и доставили врачам всего за два часа.

Поиски подростков начались с 6 июня. Двумя днями ранее они вместе с дедушкой ушли на рыбалку. Через день домой вернулся только пенсионер. После чего и началась масштабная поисковая операция. Когда Вику и Гришу нашли, они были истощены. Их увезли в одну из больниц Тюмени, сейчас их жизни ничего не угрожает. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.

Группа, которая нашла пропавших детей
Группа, которая нашла пропавших детей
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В Екатеринбурге на турнире RCC Hard в КРК «Уралец» отметили сотрудников РМК-безопасность, которые ночью 8 июня нашли пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе Вику и Гришу Крепп из Тюмени. Мужчинам аплодировал весь зал, а замначальника свердловского ГУ МВД полковник Сергей Ремезков лично поблагодарил каждого из них, передает корреспондент URA.RU. «Прошедшие два дня мы наблюдали трагические события, которые произошли в Свердловской области. На территории Слободо-Туринского района пропали два малолетних ребенка... Буквально с первых минут, как только прошла эта новость (о начале поисков — прим. URA.RU), ряды правоохранителей пополнили более тысячи неравнодушных граждан: волонтеры, общественники... Хочу от всей души поблагодарить всех граждан, которые участвовали в поисках... Они (сотрудники РМК-безопасность — прим. URA.RU) непосредственно обнаружили детей и спасли им жизнь», — сказал Ремезков, после чего поблагодарил их лично и пожал каждому руку. Он подчеркнул, что шеф свердловского полицейского главка генерал-лейтенант Александр Мешков позже лично наградит наиболее отличившихся гражданских, участвовавших в поисках. «Награда не заставит себя долго ждать», — отметил офицер. Детей смогла найти группа из восьми сотрудников РМК: Игоря Грекова, Вадима Хасанова, Евгения Садритдинова, Виктора Крылова, Григория Горюнова, Владимира Сусова, Даниила Закирьянова и Кирилла Янкина. По их словам, они нашли детей и доставили врачам всего за два часа. Поиски подростков начались с 6 июня. Двумя днями ранее они вместе с дедушкой ушли на рыбалку. Через день домой вернулся только пенсионер. После чего и началась масштабная поисковая операция. Когда Вику и Гришу нашли, они были истощены. Их увезли в одну из больниц Тюмени, сейчас их жизни ничего не угрожает. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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