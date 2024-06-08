В Telegram произошел сбой

Telegram не работает в мобильной версии
Сбои наблюдаются в работе Telegram в России — с ними столкнулась по меньшей мере часть пользователей. Корреспондент URA.RU также убедился в этом.
Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются. По данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 21:40 (мск).
Согласно данным сервиса Downdetector сбой произошел примерно в 21:40 (мск)
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