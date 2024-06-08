В Telegram произошел сбой

08 июня 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Telegram не работает в мобильной версии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сбои наблюдаются в работе Telegram в России — с ними столкнулась по меньшей мере часть пользователей. Корреспондент URA.RU также убедился в этом. Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются. По данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 21:40 (мск). Согласно данным сервиса Downdetector сбой произошел примерно в 21:40 (мск) Сервис Downdetector https://downdetector.com/status/telegram/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбои наблюдаются в работе Telegram в России — с ними столкнулась по меньшей мере часть пользователей. Корреспондент URA.RU также убедился в этом. Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются. По данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 21:40 (мск).