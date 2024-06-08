08 июня 2024

В Telegram произошел сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Telegram не работает в мобильной версии Фото:

Сбои наблюдаются в работе Telegram в России — с ними столкнулась по меньшей мере часть пользователей. Корреспондент URA.RU также убедился в этом.

Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются. По данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 21:40 (мск).

Согласно данным сервиса Downdetector сбой произошел примерно в 21:40 (мск)
Согласно данным сервиса Downdetector сбой произошел примерно в 21:40 (мск)

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Сбои наблюдаются в работе Telegram в России — с ними столкнулась по меньшей мере часть пользователей. Корреспондент URA.RU также убедился в этом. Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются. По данным сервиса Downdetector, сбой произошел примерно в 21:40 (мск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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