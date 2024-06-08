В ХМАО с концертом выступит пианист Денис Мацуев

В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) в июне текущего года пройдут выступления известного пианиста Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. О предстоящих концертах сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
«Выделены средства на концертные программы Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и пианиста Дениса Мацуева. Концерты пройдут в Ханты-Мансийске и Сургуте в июне», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
На официальном сайте музыканта информация о предстоящих концертах в городах Югры не опубликована. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу артиста. Ответ ожидается.
Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в Сургуте. Мероприятие запланирован она октябрь 2024 года. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные джазовые музыканты «Долина бэнд».
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