08 июня 2024
07 июня 2024

В ХМАО с концертом выступит пианист Денис Мацуев

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерты запланированы в Сургуте и Ханты-Мансийске
Концерты запланированы в Сургуте и Ханты-Мансийске Фото:

В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) в июне текущего года пройдут выступления известного пианиста Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. О предстоящих концертах сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«Выделены средства на концертные программы Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и пианиста Дениса Мацуева. Концерты пройдут в Ханты-Мансийске и Сургуте в июне», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

На официальном сайте музыканта информация о предстоящих концертах в городах Югры не опубликована. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу артиста. Ответ ожидается.

Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в Сургуте. Мероприятие запланирован она октябрь 2024 года. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные джазовые музыканты «Долина бэнд».

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В Сургуте и Ханты-Мансийске (ХМАО) в июне текущего года пройдут выступления известного пианиста Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. О предстоящих концертах сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук. «Выделены средства на концертные программы Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и пианиста Дениса Мацуева. Концерты пройдут в Ханты-Мансийске и Сургуте в июне», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. На официальном сайте музыканта информация о предстоящих концертах в городах Югры не опубликована. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу артиста. Ответ ожидается. Звезда российской эстрады Лариса Долина выступит с концертом в Сургуте. Мероприятие запланирован она октябрь 2024 года. Вместе с артисткой на сцену выйдут виртуозные джазовые музыканты «Долина бэнд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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