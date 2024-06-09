Балицкий: у ВСУ кончаются люди для «мясных штурмов»

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У ВСУ кончаются люди, мясных штурмов на линии фронта становится меньше, заявил Евгений Балицкий
У ВСУ кончаются люди, мясных штурмов на линии фронта становится меньше, заявил Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку личного состава, и количество «мясных штурмов» на линии фронта сокращается. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Видно, что люди кончаются, потому что „мясных штурмов“ становится все меньше и меньше», — сказал Балицкий РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что ВСУ практически на всех направлениях перешли к обороне и отметил, что украинцы и Запад устали от нехватки вооружений.

Губернатор также отметил, что украинские солдаты не имеют достаточной мотивации и плохо понимают цели конфликта. Балицкий утверждает, что большинство мотивированных украинских боевиков либо погибли, либо оказались в госпиталях, а оставшиеся служат в заградотрядах.

Ранее немецкий таблоид Bild написал, что ВСУ сейчас не хватает не только западного оружия и боеприпасов, но и подготовленных солдат. Как заявил один из украинских военных, у армии есть проблема — нехватка человеческих ресурсов. Другой морпех ВСУ пожаловался на то, что украинский лидер Владимир Зеленский долго откладывал мобилизацию, передает RT

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку личного состава, и количество «мясных штурмов» на линии фронта сокращается. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Видно, что люди кончаются, потому что „мясных штурмов“ становится все меньше и меньше», — сказал Балицкий РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что ВСУ практически на всех направлениях перешли к обороне и отметил, что украинцы и Запад устали от нехватки вооружений. Губернатор также отметил, что украинские солдаты не имеют достаточной мотивации и плохо понимают цели конфликта. Балицкий утверждает, что большинство мотивированных украинских боевиков либо погибли, либо оказались в госпиталях, а оставшиеся служат в заградотрядах. Ранее немецкий таблоид Bild написал, что ВСУ сейчас не хватает не только западного оружия и боеприпасов, но и подготовленных солдат. Как заявил один из украинских военных, у армии есть проблема — нехватка человеческих ресурсов. Другой морпех ВСУ пожаловался на то, что украинский лидер Владимир Зеленский долго откладывал мобилизацию, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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