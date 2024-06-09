Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку личного состава, и количество «мясных штурмов» на линии фронта сокращается. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Видно, что люди кончаются, потому что „мясных штурмов“ становится все меньше и меньше», — сказал Балицкий РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что ВСУ практически на всех направлениях перешли к обороне и отметил, что украинцы и Запад устали от нехватки вооружений.
Губернатор также отметил, что украинские солдаты не имеют достаточной мотивации и плохо понимают цели конфликта. Балицкий утверждает, что большинство мотивированных украинских боевиков либо погибли, либо оказались в госпиталях, а оставшиеся служат в заградотрядах.
Ранее немецкий таблоид Bild написал, что ВСУ сейчас не хватает не только западного оружия и боеприпасов, но и подготовленных солдат. Как заявил один из украинских военных, у армии есть проблема — нехватка человеческих ресурсов. Другой морпех ВСУ пожаловался на то, что украинский лидер Владимир Зеленский долго откладывал мобилизацию, передает RT.
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