Пробывший 8 месяцев в плену ХАМАС россиянин готовится ко встрече с родителями

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Освобожденный армией Израиля пленный Андрей Козлов встретится с родителями
Освобожденный армией Израиля пленный Андрей Козлов встретится с родителями Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, вскоре увидится со своими родителями. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Родители бывшего заложника Андрея Козлова <...> сели на рейс в Израиль из России, чтобы воссоединиться со своим сыном», — говорится в материале газеты. Отмечается, что они прибудут в Израиль и будут отправлены в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, где в настоящее время находится их сын.

Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. Летом 2022 года он переехал в Израиль, получив второе гражданство. В заключении Андрей находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Андрей еле сдерживал слезы.

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Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, вскоре увидится со своими родителями. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. «Родители бывшего заложника Андрея Козлова <...> сели на рейс в Израиль из России, чтобы воссоединиться со своим сыном», — говорится в материале газеты. Отмечается, что они прибудут в Израиль и будут отправлены в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, где в настоящее время находится их сын. Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. Летом 2022 года он переехал в Израиль, получив второе гражданство. В заключении Андрей находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Андрей еле сдерживал слезы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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