Пробывший 8 месяцев в плену ХАМАС россиянин готовится ко встрече с родителями

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, вскоре увидится со своими родителями. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
«Родители бывшего заложника Андрея Козлова <...> сели на рейс в Израиль из России, чтобы воссоединиться со своим сыном», — говорится в материале газеты. Отмечается, что они прибудут в Израиль и будут отправлены в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, где в настоящее время находится их сын.
Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. Летом 2022 года он переехал в Израиль, получив второе гражданство. В заключении Андрей находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Андрей еле сдерживал слезы.
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