Освобожденный из Газы петербуржец едва не расплакался на встрече с Нетаньяху. Видео

08 июня 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху лично посетил и тепло поприветствовал всех освобожденных пленников из сектора Газа, включая Андрея Козлова Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Армия обороны Израиля ЦАХАЛ освободила из плена в секторе Газа четырех человек, среди которых житель Санкт-Петербурга Андрей Козлов. В настоящий момент все бывшие заложники находятся в поликлинике в пригороде Тель-Авива. Их лично навестил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе встречи он тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из палестинского плена. Россиянин Козлов еле сдерживал слезы. Соответствующие кадры со встречи опубликованы в соцсетях. «Спасибо вам!» — искренне поблагодарил Нетаньяху гражданин РФ Андрей Козлов. На опубликованных МИД Израиля кадрах видно, что молодой человек, которому 27 лет, еле сдерживает слезы при разговоре с израильским премьером. Сам Нетаньяху до этого поблагодарил всех причастных к освобождению заложников в секаторе Газа. Среди них армия ЦАХАЛ, а также специальная пограничная полиция Ямам. Израильский премьер подытожил, что не успокоится, пока все похищенные ХАМАС люди не будут освобождены. В МИД Израиля также рассказали, что родители россиянина Козлова прибудут в Израиль на следующий день для встречи со своим сыном. Консульство Израиля в Санкт-Петербурге поддерживало связь с родными похищенного россиянина. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что вся страна испытывает радость от возвращения как Андрея, так и других освобожденных из плена гражданских. Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. Летом 2022 года он переехал в Израиль, получив второе гражданство. Накануне объявления войны с ЦАХАЛ боевики ХАМАС в октябре 2023 года напали на посетителей музыкального фестиваля «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа. Во время атаки на месте присутствовал и сам Андрей, подрабатывая охранником на фестивале. Молодой человек вместе с другими гостями был пленен. В заключении Андрей находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ освободила из плена в секторе Газа четырех человек, среди которых житель Санкт-Петербурга Андрей Козлов. В настоящий момент все бывшие заложники находятся в поликлинике в пригороде Тель-Авива. Их лично навестил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе встречи он тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из палестинского плена. Россиянин Козлов еле сдерживал слезы. Соответствующие кадры со встречи опубликованы в соцсетях. «Спасибо вам!» — искренне поблагодарил Нетаньяху гражданин РФ Андрей Козлов. На опубликованных МИД Израиля кадрах видно, что молодой человек, которому 27 лет, еле сдерживает слезы при разговоре с израильским премьером. Сам Нетаньяху до этого поблагодарил всех причастных к освобождению заложников в секаторе Газа. Среди них армия ЦАХАЛ, а также специальная пограничная полиция Ямам. Израильский премьер подытожил, что не успокоится, пока все похищенные ХАМАС люди не будут освобождены. В МИД Израиля также рассказали, что родители россиянина Козлова прибудут в Израиль на следующий день для встречи со своим сыном. Консульство Израиля в Санкт-Петербурге поддерживало связь с родными похищенного россиянина. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что вся страна испытывает радость от возвращения как Андрея, так и других освобожденных из плена гражданских. Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. Летом 2022 года он переехал в Израиль, получив второе гражданство. Накануне объявления войны с ЦАХАЛ боевики ХАМАС в октябре 2023 года напали на посетителей музыкального фестиваля «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа. Во время атаки на месте присутствовал и сам Андрей, подрабатывая охранником на фестивале. Молодой человек вместе с другими гостями был пленен. В заключении Андрей находился восемь месяцев, пока не был освобожден.