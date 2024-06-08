08 июня 2024

ЦАХАЛ освободила заложника-россиянина в секторе Газа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный,  stock, цахал
Армия обороны Израиля освободила из плена заложников, среди которых был и россиянин Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена в секторе Газа россиянина Андрея Козлова. Всего военные освободили четырех заложников, их здоровью ничего не угрожает.

«В ходе совместной специальной операции ЦАХАЛа, ISA и полиции Израиля (Ямам) в Нусейрате (сектор Газа) были освобождены четыре израильских заложника. [Среди них россиянин] Андрей Козлов (27 лет)», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Освобожденные в настоящий момент направлены в больницу, однако их здоровью ничего не угрожает.

Между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС с октября прошлого года проходит открытая война в секторе Газа. До этого палестинские боевики захватили в плен гражданское население. Среди них были и россияне. При этом еще к концу 2023 года большая часть российских граждан уже была освобождена из плена, отмечали в МИД РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена в секторе Газа россиянина Андрея Козлова. Всего военные освободили четырех заложников, их здоровью ничего не угрожает. «В ходе совместной специальной операции ЦАХАЛа, ISA и полиции Израиля (Ямам) в Нусейрате (сектор Газа) были освобождены четыре израильских заложника. [Среди них россиянин] Андрей Козлов (27 лет)», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Освобожденные в настоящий момент направлены в больницу, однако их здоровью ничего не угрожает. Между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС с октября прошлого года проходит открытая война в секторе Газа. До этого палестинские боевики захватили в плен гражданское население. Среди них были и россияне. При этом еще к концу 2023 года большая часть российских граждан уже была освобождена из плена, отмечали в МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...