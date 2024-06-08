ЦАХАЛ освободила заложника-россиянина в секторе Газа. Видео

08 июня 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Армия обороны Израиля освободила из плена заложников, среди которых был и россиянин Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена в секторе Газа россиянина Андрея Козлова. Всего военные освободили четырех заложников, их здоровью ничего не угрожает. «В ходе совместной специальной операции ЦАХАЛа, ISA и полиции Израиля (Ямам) в Нусейрате (сектор Газа) были освобождены четыре израильских заложника. [Среди них россиянин] Андрей Козлов (27 лет)», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Освобожденные в настоящий момент направлены в больницу, однако их здоровью ничего не угрожает. Между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС с октября прошлого года проходит открытая война в секторе Газа. До этого палестинские боевики захватили в плен гражданское население. Среди них были и россияне. При этом еще к концу 2023 года большая часть российских граждан уже была освобождена из плена, отмечали в МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена в секторе Газа россиянина Андрея Козлова. Всего военные освободили четырех заложников, их здоровью ничего не угрожает. «В ходе совместной специальной операции ЦАХАЛа, ISA и полиции Израиля (Ямам) в Нусейрате (сектор Газа) были освобождены четыре израильских заложника. [Среди них россиянин] Андрей Козлов (27 лет)», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Освобожденные в настоящий момент направлены в больницу, однако их здоровью ничего не угрожает. Между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС с октября прошлого года проходит открытая война в секторе Газа. До этого палестинские боевики захватили в плен гражданское население. Среди них были и россияне. При этом еще к концу 2023 года большая часть российских граждан уже была освобождена из плена, отмечали в МИД РФ.