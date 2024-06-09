Додон назвал единственную причину, почему Украина не напала на Приднестровье

Украина не предпринимает военных действий против Приднестровья, поскольку регион является де-юре частью Молдавии, и для начала операции Киеву необходимо согласие Кишинева. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
«Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова», — сказал Додон во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости. Он добавил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы.
По его словам, два года назад власти Приднестровья предложили Кишиневу политическое урегулирование ситуации и объединение. Додон убежден, что украинцы могли бы атаковать Приднестровье, если бы оно было независимым. Однако любые военные действия против территории, которая де-юре является частью Молдовы, будут рассматриваться как агрессия против независимого государства.
Ранее Додон заявил, что действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне. При этом он привел в пример постоянные учения с натовскими солдатами на территории страны, транзит неизвестных закрытых грузов из Румынии и стран НАТО на Украину, передает RT.
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