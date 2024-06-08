08 июня 2024

Свердловские гаишники сбили детей на мотоцикле, чтобы задержать их. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данному факту госавтоинспекцией проводится проверка (архивное фото)
По данному факту госавтоинспекцией проводится проверка (архивное фото) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети, чтобы задержать их. После между сотрудниками Госавтоинспекции и родителями несовершеннолетних разгорелся скандал. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

«Экипаж с целью остановить детей нарочно наехал на кроссовый мотоцикл, вследствие чего дети слетели с кроссового мотоцикла на бетонные плиты. После чего машина сотрудников полиции „спрыгнула“ с мотоцикла и остановилась перед ним», — пишет сообщество «NVK — Новоуральск ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники ДПС пытаются посадить несовершеннолетнего мальчика в машину, но его мать против. «Ребенка вы не имеете права задерживать!» — сказала мать. Сотрудник толкнул женщину, на руках у которой был маленький ребенок, и попросил ее отойти сказав, что мальчик был за рулем.

Отцу несовершеннолетнего мужчина в форме также угрожал. «Слышишь ты, ты сейчас ляжешь, отойди от сюда», — сказал гаишник. Отец возмутился такому обращению.

«По данному факту Госавтоинспекцией проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников ДТП и приняты необходимые меры. Напоминаем, что управление транспортом несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо. Сотрудники полиции нацелены на отстранение таких лиц от процесса движения в рамках действующего законодательства и привлечение законных представителей к ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новоуральске (Свердловская область) экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети, чтобы задержать их. После между сотрудниками Госавтоинспекции и родителями несовершеннолетних разгорелся скандал. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. «Экипаж с целью остановить детей нарочно наехал на кроссовый мотоцикл, вследствие чего дети слетели с кроссового мотоцикла на бетонные плиты. После чего машина сотрудников полиции „спрыгнула“ с мотоцикла и остановилась перед ним», — пишет сообщество «NVK — Новоуральск ВКонтакте ». На кадрах видно, как сотрудники ДПС пытаются посадить несовершеннолетнего мальчика в машину, но его мать против. «Ребенка вы не имеете права задерживать!» — сказала мать. Сотрудник толкнул женщину, на руках у которой был маленький ребенок, и попросил ее отойти сказав, что мальчик был за рулем. Отцу несовершеннолетнего мужчина в форме также угрожал. «Слышишь ты, ты сейчас ляжешь, отойди от сюда», — сказал гаишник. Отец возмутился такому обращению. «По данному факту Госавтоинспекцией проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников ДТП и приняты необходимые меры. Напоминаем, что управление транспортом несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо. Сотрудники полиции нацелены на отстранение таких лиц от процесса движения в рамках действующего законодательства и привлечение законных представителей к ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — сообщили URA.RU в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...