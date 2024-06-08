В Новоуральске (Свердловская область) экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети, чтобы задержать их. После между сотрудниками Госавтоинспекции и родителями несовершеннолетних разгорелся скандал. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
«Экипаж с целью остановить детей нарочно наехал на кроссовый мотоцикл, вследствие чего дети слетели с кроссового мотоцикла на бетонные плиты. После чего машина сотрудников полиции „спрыгнула“ с мотоцикла и остановилась перед ним», — пишет сообщество «».
На кадрах видно, как сотрудники ДПС пытаются посадить несовершеннолетнего мальчика в машину, но его мать против. «Ребенка вы не имеете права задерживать!» — сказала мать. Сотрудник толкнул женщину, на руках у которой был маленький ребенок, и попросил ее отойти сказав, что мальчик был за рулем.
Отцу несовершеннолетнего мужчина в форме также угрожал. «Слышишь ты, ты сейчас ляжешь, отойди от сюда», — сказал гаишник. Отец возмутился такому обращению.
«По данному факту Госавтоинспекцией проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников ДТП и приняты необходимые меры. Напоминаем, что управление транспортом несовершеннолетними, не имеющими на это специального права, недопустимо. Сотрудники полиции нацелены на отстранение таких лиц от процесса движения в рамках действующего законодательства и привлечение законных представителей к ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — сообщили URA.RU в ведомстве.
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