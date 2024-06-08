Новую кофейню в Перми назвали в честь ленивого животного

Заведение общепита открылось в историческом районе Перми
Кофейня под названием «Ленивый енот» открылась в Перми. Свое название заведение получило из-за скульптуры енота, которая находится рядом с входом. Об этом рассказали сотрудники кофейни.
«В Старокирпичном переулке на улице Ленина начала работать кофейня „Ленивый енот“. Скульптура забавного животного привлекает посетителей у входа», — передает Business Class, ссылаясь на представителей общепита.
В заведении имеется два десятка посадочных мест. Средний чек находится на уровне 350 рублей, отмечает издание.
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