08 июня 2024
07 июня 2024

Новую кофейню в Перми назвали в честь ленивого животного

В Перми начала работать кофейня «Ленивый енот»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение общепита открылось в историческом районе Перми
Заведение общепита открылось в историческом районе Перми Фото:

Кофейня под названием «Ленивый енот» открылась в Перми. Свое название заведение получило из-за скульптуры енота, которая находится рядом с входом. Об этом рассказали сотрудники кофейни.

«В Старокирпичном переулке на улице Ленина начала работать кофейня „Ленивый енот“. Скульптура забавного животного привлекает посетителей у входа», — передает Business Class, ссылаясь на представителей общепита.

В заведении имеется два десятка посадочных мест. Средний чек находится на уровне 350 рублей, отмечает издание.

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Кофейня под названием «Ленивый енот» открылась в Перми. Свое название заведение получило из-за скульптуры енота, которая находится рядом с входом. Об этом рассказали сотрудники кофейни. «В Старокирпичном переулке на улице Ленина начала работать кофейня „Ленивый енот“. Скульптура забавного животного привлекает посетителей у входа», — передает Business Class, ссылаясь на представителей общепита. В заведении имеется два десятка посадочных мест. Средний чек находится на уровне 350 рублей, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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