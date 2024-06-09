«Вкусно — и точка» испугалась конкуренции с McDonald«s в Абхазии

Гендиректор Пароев: «Вкусно – и точка» передумала открываться в Абхазии
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"Вкусно – и точка" передумала открываться в Абхазии
"Вкусно – и точка" передумала открываться в Абхазии Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» отказалась от планов по открытию заведений в Абхазии, так как на эту территорию распространяется действие франшизы McDonald's. Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев.

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться», — сказал Пароев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости. Он добавил, что это связано с тем, что Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, где работает франшиза McDonald's и компания не хотела бы создавать конфликт. 

Вместо этого компания рассматривает возможность открытия ресторанов вблизи территории Абхазии, что логистически проще и выгоднее. Пароев подчеркнул активное развитие сети на юге России, включая Сочи и Адлер. Гендиректор также не исключил возможности расширения «Вкусно — и точка» на другие страны, уточнив, что конкретные планы уже рассматриваются.

Ранее владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что сеть ресторанов готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ. По его словам, запрос пришёл из Китая: логистика не дотягивает до этих регионов, и там нет McDonald»s, передает RT

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» отказалась от планов по открытию заведений в Абхазии, так как на эту территорию распространяется действие франшизы McDonald's. Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев. «Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться», — сказал Пароев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости. Он добавил, что это связано с тем, что Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, где работает франшиза McDonald's и компания не хотела бы создавать конфликт.  Вместо этого компания рассматривает возможность открытия ресторанов вблизи территории Абхазии, что логистически проще и выгоднее. Пароев подчеркнул активное развитие сети на юге России, включая Сочи и Адлер. Гендиректор также не исключил возможности расширения «Вкусно — и точка» на другие страны, уточнив, что конкретные планы уже рассматриваются. Ранее владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что сеть ресторанов готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ. По его словам, запрос пришёл из Китая: логистика не дотягивает до этих регионов, и там нет McDonald»s, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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