«Вкусно — и точка» испугалась конкуренции с McDonald«s в Абхазии

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» отказалась от планов по открытию заведений в Абхазии, так как на эту территорию распространяется действие франшизы McDonald's. Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев.
«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться», — сказал Пароев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости. Он добавил, что это связано с тем, что Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, где работает франшиза McDonald's и компания не хотела бы создавать конфликт.
Вместо этого компания рассматривает возможность открытия ресторанов вблизи территории Абхазии, что логистически проще и выгоднее. Пароев подчеркнул активное развитие сети на юге России, включая Сочи и Адлер. Гендиректор также не исключил возможности расширения «Вкусно — и точка» на другие страны, уточнив, что конкретные планы уже рассматриваются.
Ранее владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что сеть ресторанов готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ. По его словам, запрос пришёл из Китая: логистика не дотягивает до этих регионов, и там нет McDonald»s, передает RT.
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