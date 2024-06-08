В Серове (Свердловская область) около заброшенного здания за школой №20 второй день лежит труп. Очевидцы сообщают, что на него бегают смотреть дети. Такая информация появилась в соцсетях.
«Около заброшенного здания за 20-й школой лежит труп уже два дня, дети бегают смотрят, уже мухи летают», — передает сообщество «ВК, Серов». Отмечается, что подлинность фото установить не удалось, однако у заброшенного здания за школой №20 действительно есть похожая теплотрасса.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Там сообщили, что информация уточняется.
Обновлено в 15:41
"Серовским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела человека", — рассказали в ведомстве. В региональном ГУ МВД добавили, что принимаются меры к установлению личности обнаруженного гражданина.
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