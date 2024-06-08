08 июня 2024

Возле школы в Свердловской области второй день лежит труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп обнаружили на теплотрассе за школой (архивное фото)
Труп обнаружили на теплотрассе за школой (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) около заброшенного здания за школой №20 второй день лежит труп. Очевидцы сообщают, что на него бегают смотреть дети. Такая информация появилась в соцсетях.

«Около заброшенного здания за 20-й школой лежит труп уже два дня, дети бегают смотрят, уже мухи летают», — передает сообщество «ВК, Серов». Отмечается, что подлинность фото установить не удалось, однако у заброшенного здания за школой №20 действительно есть похожая теплотрасса.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Там сообщили, что информация уточняется.

Обновлено в 15:41

"Серовским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела человека", — рассказали в ведомстве. В региональном ГУ МВД добавили, что принимаются меры к установлению личности обнаруженного гражданина.

Труп обнаружили на теплотрассе
Труп обнаружили на теплотрассе
Фото:

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В Серове (Свердловская область) около заброшенного здания за школой №20 второй день лежит труп. Очевидцы сообщают, что на него бегают смотреть дети. Такая информация появилась в соцсетях. «Около заброшенного здания за 20-й школой лежит труп уже два дня, дети бегают смотрят, уже мухи летают», — передает сообщество «ВК, Серов». Отмечается, что подлинность фото установить не удалось, однако у заброшенного здания за школой №20 действительно есть похожая теплотрасса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Там сообщили, что информация уточняется. Обновлено в 15:41 "Серовским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела человека", — рассказали в ведомстве. В региональном ГУ МВД добавили, что принимаются меры к установлению личности обнаруженного гражданина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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