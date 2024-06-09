Лавров: Россия знает, как отвечать на враждебные действия

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что заявление президента РФ Владимира Путина о возможности поставок российского оружия в другие регионы мира было услышано и будет понято за рубежом. По его словам, страна готова к симметричным ответным мерам.
«Я не сомневаюсь, что услышали, не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать. Они просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему правому, вернее, своему радикальному электорату каждый день перед очередной какой-то предвыборной кампанией», — заявил Лавров во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Он также подчеркнул, что Россия будет самостоятельно решать, как отвечать на враждебные действия. По его словам, Россия готова к симметричным ответным мерам в случае продолжения вооружения противников страны.
Ранее Путин заявил, что РФ имеет право поставлять дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют оружие Украине. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, западные страны должны были услышать слова Путина, который заявил о возможности поставки вооружения РФ в другие государства. По его словам, это заявление президента было четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. Песков уверен, что его сейчас тщательно изучают, если обратить внимание на то, как оно широко разошлось в мировых СМИ.
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