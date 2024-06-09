В России определились с будущим цифровых платформ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Минцифры Максут Шадаев (в центре кадра) рассказал, чему государство учится у цифровых платформ
Глава Минцифры Максут Шадаев (в центре кадра) рассказал, чему государство учится у цифровых платформ Фото:

Перед государством и бизнесом стоит одна задача — развивать современные цифровые платформы, удобные и безопасные для пользователей. Такое будущее цифровизации процессов онлайн-торговли в России определили на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором побывал корреспондент URA.RU.

«Наша цель как государства — создавать дальше такие стимулы, чтобы платформы развивались. Вы для нас задаете определенные стандарты. Пожелание от меня, чтобы вы шли вперед, все время поднимали планку, а мы за вами будем стремиться переносить лучшие практики в госуслуги», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, отечественные платформы не только добросовестно выполняют требования закона и рынка, но и демонстрируют социальную ответственность.

Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов перечислил плюсы развития цифровых платформ. Из опроса россиян следует, что экономия времени (53% опрошенных) и возможность покупок без выхода из дома (45% опрошенных) — ключевые преимущества такого способа шопинга.

Иван Гуз считает, что цифровым платформам нужно постоянно инвестировать в развитие безопасности пользователей
Иван Гуз считает, что цифровым платформам нужно постоянно инвестировать в развитие безопасности пользователей
Фото: 
«Цифровизация сделала повседневную жизнь людей более комфортной. Время — главный ресурс для наших граждан», — заявил Абрамов, опираясь на статистику.

Со своей стороны, управляющий партнер «Авито» Иван Гуз отметил необходимость инвестирования в безопасность платформ. По его словам, эту стратегию платформа выбрала в самом начале развития, когда команда решила «играть в долгую» и развивать удобство и сервис на площадке.

«На социальных платформах, таких, как наша, пользователи общаются напрямую. Это одновременно и большое преимущество, и большой вызов. Мы осознаем эту ответственность, поэтому ежегодно больше 4 миллиардов рублей инвестируем в развитие этого направления, и инвестиции постоянно растут», — заключил Гуз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед государством и бизнесом стоит одна задача — развивать современные цифровые платформы, удобные и безопасные для пользователей. Такое будущее цифровизации процессов онлайн-торговли в России определили на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором побывал корреспондент URA.RU. «Наша цель как государства — создавать дальше такие стимулы, чтобы платформы развивались. Вы для нас задаете определенные стандарты. Пожелание от меня, чтобы вы шли вперед, все время поднимали планку, а мы за вами будем стремиться переносить лучшие практики в госуслуги», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов перечислил плюсы развития цифровых платформ. Из опроса россиян следует, что экономия времени (53% опрошенных) и возможность покупок без выхода из дома (45% опрошенных) — ключевые преимущества такого способа шопинга. Со своей стороны, управляющий партнер «Авито» Иван Гуз отметил необходимость инвестирования в безопасность платформ. По его словам, эту стратегию платформа выбрала в самом начале развития, когда команда решила «играть в долгую» и развивать удобство и сервис на площадке. «На социальных платформах, таких, как наша, пользователи общаются напрямую. Это одновременно и большое преимущество, и большой вызов. Мы осознаем эту ответственность, поэтому ежегодно больше 4 миллиардов рублей инвестируем в развитие этого направления, и инвестиции постоянно растут», — заключил Гуз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...