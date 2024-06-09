В Минобороны Украины раскрыли, сколько женщин служат в рядах ВСУ

Минобороны Украины: в рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин
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В ВСУ служат более 67 тысяч женщин
В ВСУ служат более 67 тысяч женщин Фото:
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Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила о значительном числе женщин, служащих в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). По ее словам, в рядах ВСУ насчитывается более 67 тысяч женщин.

«У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — заявила Калмыкова. Об этом она сообщила на видео, опубликованном в YouTube украинским минобороны. 

Это заявление подтверждает ранее озвученные данные депутатом Верховной рады Украины Сергеем Евтушоком. Еще 5 июня политик говорил о том, что 5 тысяч женщин служат на первой линии боевого столкновения.

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Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила о значительном числе женщин, служащих в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). По ее словам, в рядах ВСУ насчитывается более 67 тысяч женщин. «У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — заявила Калмыкова. Об этом она сообщила на видео, опубликованном в YouTube украинским минобороны.  Это заявление подтверждает ранее озвученные данные депутатом Верховной рады Украины Сергеем Евтушоком. Еще 5 июня политик говорил о том, что 5 тысяч женщин служат на первой линии боевого столкновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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