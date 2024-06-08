08 июня 2024
07 июня 2024

В Новом Уренгое начался ледоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО река вскрылась от ледяной корки
В ЯНАО река вскрылась от ледяной корки Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) началось движение льдин. Об этом сообщили в соцсетях. 

«Ледоход добрался до Нового Уренгоя! Река вскрылась от ледяной корки, а значит настоящее лето не за горами Зрелище действительно захватывающее», — написал telegram-канал «Ямал 1».

На реке Малая Обь в конце мая начался ледоход. Согласно данным окружного сервиса мониторинга ледовой обстановки, его голова находится в районе села Мужи. Протяженность — 21 километр, динамика за сутки — 66 километров. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) началось движение льдин. Об этом сообщили в соцсетях.  «Ледоход добрался до Нового Уренгоя! Река вскрылась от ледяной корки, а значит настоящее лето не за горами Зрелище действительно захватывающее», — написал telegram-канал «Ямал 1». На реке Малая Обь в конце мая начался ледоход. Согласно данным окружного сервиса мониторинга ледовой обстановки, его голова находится в районе села Мужи. Протяженность — 21 километр, динамика за сутки — 66 километров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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