В ЯНАО река вскрылась от ледяной корки
В Новом Уренгое (ЯНАО) началось движение льдин. Об этом сообщили в соцсетях.
«Ледоход добрался до Нового Уренгоя! Река вскрылась от ледяной корки, а значит настоящее лето не за горами Зрелище действительно захватывающее», — написал telegram-канал «Ямал 1».
На реке Малая Обь в конце мая начался ледоход. Согласно данным окружного сервиса мониторинга ледовой обстановки, его голова находится в районе села Мужи. Протяженность — 21 километр, динамика за сутки — 66 километров.
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