Топ товаров, которыми торгуют между собой Россия и США. Фото

Торговля между РФ и США выросла на 20%

09 июня 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

США активно поставляют России продукты и другие товары, включая лекарства Фото: Wikipedia / Jan Christian / CC BY-SA 2.0 В 2024 году торговый оборот между США и Россией увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели выросли до 332 миллионов долларов. Цифры актуальны на период с января по апрель текущего года. URA.RU приводит фотоподборку наиболее популярных товаров, которыми торгуют страны между собой. Экспорт из России Удобрения Главным товаром, который Россия экспортирует в США — остаются удобрения. Поставки за год увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов, передают argumenti.ru. ФосАгро — российская компания. Предприятие — одно из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Удобрения экспортируются, в том числе и в США Фото: Петр Ковалев/ТАСС Платина Вторым в рейтинге наиболее популярных российских товаров для экспорта является платина. За год ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Продажа платины подскочила в 32 раза Фото: Илья Московец © URA.RU Россия идет сегодня сразу следом за ЮАР по количеству месторождений, где платину добывают в значительных объемах. Разработка залежей различных платиносодержащих руд ведется как в Хабаровском крае, так и на больших приисках на Урале и на Кольском полуострове. Турбореактивные двигатели На третьей строчке рейтинга экспортных товаров расположились компоненты для турбореактивных двигателей. Их экспорт увеличился в три раза и достиг отметки в 10,1 миллиона долларов. За ними идут фосфаты и соевый шрот, каждый из которых принес экспортерам по четыре миллиона долларов. Россия является крупным производителем двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных, ракетных и электродвигателей Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Импорт в Россию из США Пищевые продукты США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты. Импорт таких товаров по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, до 6,7 миллиона долларов. США главным образом поставляет в Россию именно пищевые продукты Фото: Anthony Albright / Peanut-Butter Department / CC BY-SA 2.0 Реагенты В пятерку популярных товаров, которые США поставляют России, являются реагенты. Показатель американского экспорта составил 1,8 миллиона долларов. США поставляют России реагенты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Медицинские приборы В рейтинг популярных товаров для экспорта в Россию входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов). Это светоскопы, приборы для измерения давления и другие. Американские стетоскопы активно продаются на российских маркетплейсах, включая Ozon Фото: Katrin Gilger / Littmann / CC BY-SA 2.0 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году торговый оборот между США и Россией увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели выросли до 332 миллионов долларов. Цифры актуальны на период с января по апрель текущего года. URA.RU приводит фотоподборку наиболее популярных товаров, которыми торгуют страны между собой. Главным товаром, который Россия экспортирует в США — остаются удобрения. Поставки за год увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов, передают argumenti.ru. Вторым в рейтинге наиболее популярных российских товаров для экспорта является платина. За год ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Россия идет сегодня сразу следом за ЮАР по количеству месторождений, где платину добывают в значительных объемах. Разработка залежей различных платиносодержащих руд ведется как в Хабаровском крае, так и на больших приисках на Урале и на Кольском полуострове. На третьей строчке рейтинга экспортных товаров расположились компоненты для турбореактивных двигателей. Их экспорт увеличился в три раза и достиг отметки в 10,1 миллиона долларов. За ними идут фосфаты и соевый шрот, каждый из которых принес экспортерам по четыре миллиона долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты. Импорт таких товаров по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, до 6,7 миллиона долларов. В пятерку популярных товаров, которые США поставляют России, являются реагенты. Показатель американского экспорта составил 1,8 миллиона долларов. В рейтинг популярных товаров для экспорта в Россию входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов). Это светоскопы, приборы для измерения давления и другие.