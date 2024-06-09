Топ товаров, которыми торгуют между собой Россия и США. Фото

Торговля между РФ и США выросла на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина Гардасил. Stock
США активно поставляют России продукты и другие товары, включая лекарства Фото:

В 2024 году торговый оборот между США и Россией увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели выросли до 332 миллионов долларов. Цифры актуальны на период с января по апрель текущего года. URA.RU приводит фотоподборку наиболее популярных товаров, которыми торгуют страны между собой.

Экспорт из России

Удобрения

Главным товаром, который Россия экспортирует в США — остаются удобрения. Поставки за год увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов, передают argumenti.ru.

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ФосАгро — российская компания. Предприятие — одно из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Удобрения экспортируются, в том числе и в США
Фото:

Платина

Вторым в рейтинге наиболее популярных российских товаров для экспорта является платина. За год ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.

Драгоценные слитки. Екатеринбург
Продажа платины подскочила в 32 раза
Фото:

Россия идет сегодня сразу следом за ЮАР по количеству месторождений, где платину добывают в значительных объемах. Разработка залежей различных платиносодержащих руд ведется как в Хабаровском крае, так и на больших приисках на Урале и на Кольском полуострове.

Турбореактивные двигатели

На третьей строчке рейтинга экспортных товаров расположились компоненты для турбореактивных двигателей. Их экспорт увеличился в три раза и достиг отметки в 10,1 миллиона долларов. За ними идут фосфаты и соевый шрот, каждый из которых принес экспортерам по четыре миллиона долларов.

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Россия является крупным производителем двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных, ракетных и электродвигателей
Фото:

Импорт в Россию из США

Пищевые продукты

США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты. Импорт таких товаров по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, до 6,7 миллиона долларов.

Продуктовый магазин в Америке. Stock
США главным образом поставляет в Россию именно пищевые продукты
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Реагенты

В пятерку популярных товаров, которые США поставляют России, являются реагенты. Показатель американского экспорта составил 1,8 миллиона долларов.

Химическая лаборатория. Москва
США поставляют России реагенты
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Медицинские приборы

В рейтинг популярных товаров для экспорта в Россию входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов). Это светоскопы, приборы для измерения давления и другие.

Стетоскоп Littmann. Stock
Американские стетоскопы активно продаются на российских маркетплейсах, включая Ozon
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В 2024 году торговый оборот между США и Россией увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели выросли до 332 миллионов долларов. Цифры актуальны на период с января по апрель текущего года. URA.RU приводит фотоподборку наиболее популярных товаров, которыми торгуют страны между собой. Главным товаром, который Россия экспортирует в США — остаются удобрения. Поставки за год увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов, передают argumenti.ru. Вторым в рейтинге наиболее популярных российских товаров для экспорта является платина. За год ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Россия идет сегодня сразу следом за ЮАР по количеству месторождений, где платину добывают в значительных объемах. Разработка залежей различных платиносодержащих руд ведется как в Хабаровском крае, так и на больших приисках на Урале и на Кольском полуострове. На третьей строчке рейтинга экспортных товаров расположились компоненты для турбореактивных двигателей. Их экспорт увеличился в три раза и достиг отметки в 10,1 миллиона долларов. За ними идут фосфаты и соевый шрот, каждый из которых принес экспортерам по четыре миллиона долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты. Импорт таких товаров по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, до 6,7 миллиона долларов. В пятерку популярных товаров, которые США поставляют России, являются реагенты. Показатель американского экспорта составил 1,8 миллиона долларов. В рейтинг популярных товаров для экспорта в Россию входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов). Это светоскопы, приборы для измерения давления и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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