Захарова: Западу уже не нужна Украина для ударов по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова заявила, что Западу уже не нужна Украина для ударов по России
Мария Захарова заявила, что Западу уже не нужна Украина для ударов по России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Западу уже не требуется Украина как посредник для нанесения ударов по России, поскольку координация осуществляется напрямую. Об этом она сообщила в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.

«Конечно. Только не „уже“ не нужна Украина. Украина Западу была нужна только с одной целью. Эта цель — нанесение, как Запад формулировал, стратегического поражения России», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что Украина была выбрана Западом в качестве инструмента и территории для реализации своих антироссийских установок.

Захарова также указала на использование русского языка как одного из инструментов Запада на Украине для ведения информационной кампании против России. Она заявила о том, что модерация русскоязычного контента в американских социальных сетях часто осуществляется за счет рекрутирования людей с Украины и Польши, настроенных антироссийски. Дипломат также привела примеры телефонного терроризма, когда российские учреждения получали ложные сообщения о минировании. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Западу уже не требуется Украина как посредник для нанесения ударов по России, поскольку координация осуществляется напрямую. Об этом она сообщила в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ. «Конечно. Только не „уже“ не нужна Украина. Украина Западу была нужна только с одной целью. Эта цель — нанесение, как Запад формулировал, стратегического поражения России», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что Украина была выбрана Западом в качестве инструмента и территории для реализации своих антироссийских установок. Захарова также указала на использование русского языка как одного из инструментов Запада на Украине для ведения информационной кампании против России. Она заявила о том, что модерация русскоязычного контента в американских социальных сетях часто осуществляется за счет рекрутирования людей с Украины и Польши, настроенных антироссийски. Дипломат также привела примеры телефонного терроризма, когда российские учреждения получали ложные сообщения о минировании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...