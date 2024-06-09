Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Западу уже не требуется Украина как посредник для нанесения ударов по России, поскольку координация осуществляется напрямую. Об этом она сообщила в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.
«Конечно. Только не „уже“ не нужна Украина. Украина Западу была нужна только с одной целью. Эта цель — нанесение, как Запад формулировал, стратегического поражения России», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что Украина была выбрана Западом в качестве инструмента и территории для реализации своих антироссийских установок.
Захарова также указала на использование русского языка как одного из инструментов Запада на Украине для ведения информационной кампании против России. Она заявила о том, что модерация русскоязычного контента в американских социальных сетях часто осуществляется за счет рекрутирования людей с Украины и Польши, настроенных антироссийски. Дипломат также привела примеры телефонного терроризма, когда российские учреждения получали ложные сообщения о минировании.
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