В России нашли новое применение Tesla Cybertruck Илона Маска

09 июня 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Не для «хайпа», а для жизни пресс-служба «Авито» новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Новую Tesla Cybertruck Foundation на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) превратили в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, а после продемонстрировали электромобиль жителям и гостям Северной столицы. По словам организаторов, необычный Avito Dacha Truck был создан для путешествий по самым интересным местам России, в чем смог убедиться корреспондент URA.RU. Avito Dacha Trusk возвращается с ПМЭФ пресс-служба «Авито» «В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль создан для того, чтобы служить людям, с какой бы целью они не планировали им пользоваться», — рассказала команда «Авито» корреспонденту URA.RU. Городские пейзажи Северной столицы с появлением Avito Dacha Truck стали футуристичнее пресс-служба «Авито» С пятого по девятое июня в Санкт-Петербурге можно было увидеть Avito Dacha Truck на Западном скоростном диаметре, а также на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и улице Рубинштейна. На приеме в рамках открытия ПМЭФ Tesla была размещена на фоне необычных декораций, представляющих населенные пункты, такие как Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Гости имели возможность сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой. Электромобиль Илона Маска — Тесла кибертрак — вызвал оживление на улицах Санкт-Петербурга «Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать свое производство. Начали с электромотоциклов: в них практически все — российское. Батареи и моторы — наша собственная разработка», — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Гости ПМЭФ смогли проверить, поместится ли урожай в кузов электромобиля Avito Dacha Truck пресс-служба «Авито» Вместе с автомобилем в Санкт-Петербурге представили эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые так же, как и модельный ряд компании Илона Маска, представлены в Moscow Tesla Club и на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля. Cybertruck на пути в село «Киберспасское» по Московскому проспекту пресс-служба «Авито» ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с пятого по восьмое июня, — это одно из крупнейших и наиболее значимых деловых событий на мировой арене. За 27 лет существования форум заслужил репутацию ведущей платформы для обсуждения вопросов российской и глобальной экономики между представителями бизнеса и власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новую Tesla Cybertruck Foundation на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) превратили в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, а после продемонстрировали электромобиль жителям и гостям Северной столицы. По словам организаторов, необычный Avito Dacha Truck был создан для путешествий по самым интересным местам России, в чем смог убедиться корреспондент URA.RU. «В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль создан для того, чтобы служить людям, с какой бы целью они не планировали им пользоваться», — рассказала команда «Авито» корреспонденту URA.RU. С пятого по девятое июня в Санкт-Петербурге можно было увидеть Avito Dacha Truck на Западном скоростном диаметре, а также на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и улице Рубинштейна. На приеме в рамках открытия ПМЭФ Tesla была размещена на фоне необычных декораций, представляющих населенные пункты, такие как Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Гости имели возможность сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой. «Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать свое производство. Начали с электромотоциклов: в них практически все — российское. Батареи и моторы — наша собственная разработка», — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Вместе с автомобилем в Санкт-Петербурге представили эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые так же, как и модельный ряд компании Илона Маска, представлены в Moscow Tesla Club и на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля. ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с пятого по восьмое июня, — это одно из крупнейших и наиболее значимых деловых событий на мировой арене. За 27 лет существования форум заслужил репутацию ведущей платформы для обсуждения вопросов российской и глобальной экономики между представителями бизнеса и власти.