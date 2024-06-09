«Надеюсь, не сбежит»: Буланова оправдала молодого мужа, задолжавшего миллионы

Татьяна Буланова оправдала мужа, задолжавшего миллионы
© Служба новостей «URA.RU»
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Буланова оправдала своего третьего мужа Валерия Руднева, накопившего многомиллионные долги
Буланова оправдала своего третьего мужа Валерия Руднева, накопившего многомиллионные долги Фото:

Певица Татьяна Буланова выступила в защиту своего супруга, бывшего теннисиста, Валерия Руднева, который задолжал более 10 миллионов рублей. В шоу НТВ «Ты не поверишь!» она объяснила, что ресторанный бизнес, в который вложился Руднев, зарегистрирован на ее имя.

«Это старая история. Это даже не долги, а поручительство, которое стороннее. Тут дело не в долгах. Надеюсь, он не сбежит. Он меня очень любит, чтобы сбежать», — заявила Буланова в шоу. По ее словам, перед свадьбой Руднев подарил ей ресторан в Санкт-Петербурге за 50 миллионов рублей. 

По ее словам, у ее третьего мужа нет долгов, тут имеет место стороннее поручительство. Также певица отметила, что у Руднева также есть штрафы за нарушения ПДД, хотя он не владеет автомобилем. Ранее стало известно, что у Валерия Руднева имеется задолженность по кредитным платежам в более 10 миллионов рублей, 843 тысячи — исполнительные сборы и еще полтора миллиона — иные взыскания.

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Певица Татьяна Буланова выступила в защиту своего супруга, бывшего теннисиста, Валерия Руднева, который задолжал более 10 миллионов рублей. В шоу НТВ «Ты не поверишь!» она объяснила, что ресторанный бизнес, в который вложился Руднев, зарегистрирован на ее имя. «Это старая история. Это даже не долги, а поручительство, которое стороннее. Тут дело не в долгах. Надеюсь, он не сбежит. Он меня очень любит, чтобы сбежать», — заявила Буланова в шоу. По ее словам, перед свадьбой Руднев подарил ей ресторан в Санкт-Петербурге за 50 миллионов рублей.  По ее словам, у ее третьего мужа нет долгов, тут имеет место стороннее поручительство. Также певица отметила, что у Руднева также есть штрафы за нарушения ПДД, хотя он не владеет автомобилем. Ранее стало известно, что у Валерия Руднева имеется задолженность по кредитным платежам в более 10 миллионов рублей, 843 тысячи — исполнительные сборы и еще полтора миллиона — иные взыскания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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