«Надеюсь, не сбежит»: Буланова оправдала молодого мужа, задолжавшего миллионы

Певица Татьяна Буланова выступила в защиту своего супруга, бывшего теннисиста, Валерия Руднева, который задолжал более 10 миллионов рублей. В шоу НТВ «Ты не поверишь!» она объяснила, что ресторанный бизнес, в который вложился Руднев, зарегистрирован на ее имя.
«Это старая история. Это даже не долги, а поручительство, которое стороннее. Тут дело не в долгах. Надеюсь, он не сбежит. Он меня очень любит, чтобы сбежать», — заявила Буланова в шоу. По ее словам, перед свадьбой Руднев подарил ей ресторан в Санкт-Петербурге за 50 миллионов рублей.
По ее словам, у ее третьего мужа нет долгов, тут имеет место стороннее поручительство. Также певица отметила, что у Руднева также есть штрафы за нарушения ПДД, хотя он не владеет автомобилем. Ранее стало известно, что у Валерия Руднева имеется задолженность по кредитным платежам в более 10 миллионов рублей, 843 тысячи — исполнительные сборы и еще полтора миллиона — иные взыскания.
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