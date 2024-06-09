Baza: в Москве ранили главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

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Мужчиной, накинувшимся на Арсения Щельцина, оказался 47-летний лидер группы «Пасека» Роман Медведкин Фото:

В Москве произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. В настоящий момент он госпитализирован. Об этом сообщает Baza.

«В Москве совершено нападение на главу АНО „Цифровые платформы“ и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Он в больнице с ножевым ранением, его друг погиб», — передают аавторы канала.

По их словам, нападение произошло ночью на ул. Сиреневый бульвар. Щельцин сделал замечание пьяной паре в лице парня и девушки. Первый отреагировал агрессивно, достал нож и начал наносить удары. Щельцин получил три ножевых ранения, а его друг — девять. Последний в итоге скончался на месте. Прокуратура занимается проверкой.

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В Москве произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. В настоящий момент он госпитализирован. Об этом сообщает Baza. «В Москве совершено нападение на главу АНО „Цифровые платформы“ и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Он в больнице с ножевым ранением, его друг погиб», — передают аавторы канала. По их словам, нападение произошло ночью на ул. Сиреневый бульвар. Щельцин сделал замечание пьяной паре в лице парня и девушки. Первый отреагировал агрессивно, достал нож и начал наносить удары. Щельцин получил три ножевых ранения, а его друг — девять. Последний в итоге скончался на месте. Прокуратура занимается проверкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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