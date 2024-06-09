Baza: в Москве ранили главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

В Москве произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. В настоящий момент он госпитализирован. Об этом сообщает Baza.
«В Москве совершено нападение на главу АНО „Цифровые платформы“ и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Он в больнице с ножевым ранением, его друг погиб», — передают аавторы канала.
По их словам, нападение произошло ночью на ул. Сиреневый бульвар. Щельцин сделал замечание пьяной паре в лице парня и девушки. Первый отреагировал агрессивно, достал нож и начал наносить удары. Щельцин получил три ножевых ранения, а его друг — девять. Последний в итоге скончался на месте. Прокуратура занимается проверкой.
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