В ЯНАО за лето обновят дороги

В городе обновят дорогу на улице Республики
В Салехарде (ЯНАО) на ремонт дорог и благоустройства города выделили дополнительные деньги. За лето планируют обновить 10 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским оценили ход дорожных ремонтов и благоустройства в окружной столице. Выделили на это дополнительное финансирование, в городе за лето обновим 10 километров дорог», — написал глава региона в telegram-канале. Кроме того, отремонтируют проезжие части в центре города, а именно:
- Возле мемориала «501-я стройка» появится кольцевая развязка. Там планируют повысить проходимость на участке. Там обновят освещение и светофоры. На все работы потребуется два года;
- На мосту «Факел» проходят дорожные работы. Они проходят ночами, чтобы не создавать заторы;
- На улице Ямальской готовят дорогу к открытию нового здания «Скорой помощи»;
- Обновятся участки на улице Республики;
- Благоустроят шесть придомовых территорий по программе «Мой двор». Работа комплексная: обновят проезды, расширят парковки, установят зоны отдыха. Отмечается, что план работ одобрили горожане.
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