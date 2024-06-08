08 июня 2024
07 июня 2024

В ЯНАО за лето обновят дороги

В Салехарде за лето обновят 10 км дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган , укладка асфальта, ремонт дороги, ремонт, эскаватор, улица колия мяготина
В городе обновят дорогу на улице Республики Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на ремонт дорог и благоустройства города выделили дополнительные деньги. За лето планируют обновить 10 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским оценили ход дорожных ремонтов и благоустройства в окружной столице. Выделили на это дополнительное финансирование, в городе за лето обновим 10 километров дорог», — написал глава региона в telegram-канале. Кроме того, отремонтируют проезжие части в центре города, а именно:

  • Возле мемориала «501-я стройка» появится кольцевая развязка. Там планируют повысить проходимость на участке. Там обновят освещение и светофоры. На все работы потребуется два года;
  • На мосту «Факел» проходят дорожные работы. Они проходят ночами, чтобы не создавать заторы;
  • На улице Ямальской готовят дорогу к открытию нового здания «Скорой помощи»;
  • Обновятся участки на улице Республики;
  • Благоустроят шесть придомовых территорий по программе «Мой двор». Работа комплексная: обновят проезды, расширят парковки, установят зоны отдыха. Отмечается, что план работ одобрили горожане.

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В Салехарде (ЯНАО) на ремонт дорог и благоустройства города выделили дополнительные деньги. За лето планируют обновить 10 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским оценили ход дорожных ремонтов и благоустройства в окружной столице. Выделили на это дополнительное финансирование, в городе за лето обновим 10 километров дорог», — написал глава региона в telegram-канале. Кроме того, отремонтируют проезжие части в центре города, а именно:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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