В ЯНАО за лето обновят дороги

В Салехарде за лето обновят 10 км дороги

09 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В городе обновят дорогу на улице Республики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на ремонт дорог и благоустройства города выделили дополнительные деньги. За лето планируют обновить 10 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским оценили ход дорожных ремонтов и благоустройства в окружной столице. Выделили на это дополнительное финансирование, в городе за лето обновим 10 километров дорог», — написал глава региона в telegram-канале. Кроме того, отремонтируют проезжие части в центре города, а именно: Возле мемориала «501-я стройка» появится кольцевая развязка. Там планируют повысить проходимость на участке. Там обновят освещение и светофоры. На все работы потребуется два года;

На мосту «Факел» проходят дорожные работы. Они проходят ночами, чтобы не создавать заторы;

На улице Ямальской готовят дорогу к открытию нового здания «Скорой помощи»;

Обновятся участки на улице Республики;

Благоустроят шесть придомовых территорий по программе «Мой двор». Работа комплексная: обновят проезды, расширят парковки, установят зоны отдыха. Отмечается, что план работ одобрили горожане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) на ремонт дорог и благоустройства города выделили дополнительные деньги. За лето планируют обновить 10 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским оценили ход дорожных ремонтов и благоустройства в окружной столице. Выделили на это дополнительное финансирование, в городе за лето обновим 10 километров дорог», — написал глава региона в telegram-канале. Кроме того, отремонтируют проезжие части в центре города, а именно: