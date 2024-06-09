У Пугачевой возникли серьезные проблемы со здоровьем

У известной российской певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем. В настоящий момент Примадонна пребывает на Кипре вместе со своей семьей, где из-за влажности и жары у артистки нет сил ходить. Об этом сообщает telegram-канал «НеМалахов».
«У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил», — сообщил telegram-канал. Там же заявили, что сейчас Пугачева планирует переезд в Юрмалу, где у нее есть собственная вилла.
Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс, легендарный латвийский композитор, известный своими произведениями для Пугачевой объявил о завершении музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем. Подробности состояния здоровья 88 летний Паулс не уточнил.
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