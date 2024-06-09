У Пугачевой возникли серьезные проблемы со здоровьем

«НеМалахов»: Пугачева уедет с Кипра в Юрмалу из-за проблем со здоровьем
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У Пугачевой проблемы со здоровьем из-за высокой температуры на Кипре, сообщает "НеМалахов"
У Пугачевой проблемы со здоровьем из-за высокой температуры на Кипре, сообщает "НеМалахов" Фото:

У известной российской певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем. В настоящий момент Примадонна пребывает на Кипре вместе со своей семьей, где из-за влажности и жары у артистки нет сил ходить. Об этом сообщает telegram-канал «НеМалахов». 

«У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил», — сообщил telegram-канал. Там же заявили, что сейчас Пугачева планирует переезд в Юрмалу, где у нее есть собственная вилла.

Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс, легендарный латвийский композитор, известный своими произведениями для Пугачевой объявил о завершении музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем. Подробности состояния здоровья 88 летний Паулс не уточнил. 

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У известной российской певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем. В настоящий момент Примадонна пребывает на Кипре вместе со своей семьей, где из-за влажности и жары у артистки нет сил ходить. Об этом сообщает telegram-канал «НеМалахов».  «У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил», — сообщил telegram-канал. Там же заявили, что сейчас Пугачева планирует переезд в Юрмалу, где у нее есть собственная вилла. Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс, легендарный латвийский композитор, известный своими произведениями для Пугачевой объявил о завершении музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем. Подробности состояния здоровья 88 летний Паулс не уточнил. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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