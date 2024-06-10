Нигер хочет, чтобы Россия разместила на его территории полноценную военную базу

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Москва и Ниамея начали сближаться после прихода генерала Чиани (фото из архива) Фото:

Нигер на фоне террористической угрозы заинтересован в размещении у себя полноценной военной базы ВС РФ. Об этом заявил почетный консул РФ республике Аддо Иро.

«Нигер заинтересован в размещении полноценной военной базы ВС РФ на своей территории… Это необходимо для эффективной борьбы с террористическими организациями», — сказал «Известиям» Иро. По его словам, ситуация с безопасностью в стране остается сложной. Недавно вновь была совершена террористическая атака на юго-востоке страны, во время которой погибли четыре человека, в том числе военный.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 2 июня провел встречу с главой военного совета страны генералом Абдурахманом Чиани. Оба выразили желание укрепить стратегическое партнерство в вопросах безопасности, обороны и экономического развития. Москва и Ниамея начали сближаться после прихода генерала Чиани, а также с выводом из страны войск Франции. Сейчас республику намерены покинуть и американские военные.

США уже начали вывод своих войск из Нигера, сообщил ранее телеканал Afrique Média. Как заявил начальник штаба сухопутных войск Нигера полковник Мамане Сани Киау, 269 американских военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну. Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября, пишет RT.

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Нигер на фоне террористической угрозы заинтересован в размещении у себя полноценной военной базы ВС РФ. Об этом заявил почетный консул РФ республике Аддо Иро. «Нигер заинтересован в размещении полноценной военной базы ВС РФ на своей территории… Это необходимо для эффективной борьбы с террористическими организациями», — сказал «Известиям» Иро. По его словам, ситуация с безопасностью в стране остается сложной. Недавно вновь была совершена террористическая атака на юго-востоке страны, во время которой погибли четыре человека, в том числе военный. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 2 июня провел встречу с главой военного совета страны генералом Абдурахманом Чиани. Оба выразили желание укрепить стратегическое партнерство в вопросах безопасности, обороны и экономического развития. Москва и Ниамея начали сближаться после прихода генерала Чиани, а также с выводом из страны войск Франции. Сейчас республику намерены покинуть и американские военные. США уже начали вывод своих войск из Нигера, сообщил ранее телеканал Afrique Média. Как заявил начальник штаба сухопутных войск Нигера полковник Мамане Сани Киау, 269 американских военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну. Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября, пишет RT.
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