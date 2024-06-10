Лидера террористов из «Крокуса» ждет штраф за нарушения ПДД в день задержания

Судебные приставы намерены взыскать с фигуранта дела по теракту в подмосковном «Крокус сити холл» Далерджона Мирзоева, которого в социальных сетях назвали «главарем банды», штраф в размере двух тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об том говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов.
«На имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева выписаны два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД составляет 2000 рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на постановление.
Исполнительное производство завели 4 июня 2024 года в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. Там Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца.
Мирзоева вместе с тремя обвиняемыми в совершении теракта задержали в Брянской области. Они пытались скрыться на Украине на автомобиле марки Renault Symbol.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Погибли не менее 145 человек, 551 получили ранения. В медицинских учреждениях остаются пятеро пострадавших во время теракта, сообщил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Их состояние оценивается сегодня как средней тяжести, пишет RT.
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