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Пермяков 10 июня ждет тропическая погода

В Пермском крае 10 июня ожидаются дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае ожидаются грозы и дожди
В Пермском крае ожидаются грозы и дожди Фото:

На территории Пермского края 10 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 27 градусов, сообщили в пресс-службе Пермского ЦГМС.

«Пермский край, 10 июня. Температура воздуха: 22-27 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза», — сообщили на сайте ЦГМС.

Также ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В Перми максимальная температура воздуха составит 23 градуса.

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На территории Пермского края 10 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 27 градусов, сообщили в пресс-службе Пермского ЦГМС. «Пермский край, 10 июня. Температура воздуха: 22-27 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза», — сообщили на сайте ЦГМС. Также ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В Перми максимальная температура воздуха составит 23 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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