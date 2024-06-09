Пермяков 10 июня ждет тропическая погода

В Пермском крае ожидаются грозы и дожди
На территории Пермского края 10 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 27 градусов, сообщили в пресс-службе Пермского ЦГМС.
«Пермский край, 10 июня. Температура воздуха: 22-27 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза», — сообщили на сайте ЦГМС.
Также ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В Перми максимальная температура воздуха составит 23 градуса.
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