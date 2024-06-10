В Крыму раскрыли ущерб от двух блокад, устроенных Украиной

Константинов: две блокады в Крыму нанесли ущерб в размере свыше 14 трлн рублей

10 июня 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Оценка ущерба, нанесенного о Крыму несколькими блокадами, продолжается, отметил Константинов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В связи с водными и энергетическими блокадами Крыму был нанесен ущерб в размере семи триллионов рублей за каждую. Сумма общего ущерба составила 14 трлн рублей, после проведения дальнейших работ по оценке она может увеличиться. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «По водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей», — передает РИА Новости слова Константинова. Он добавил, что после выявления новых пострадавших сумма ущерба может увеличиться. Также в крымской республике будет посчитан ущерб от продовольственной и транспортной блокад. По словам главы парламента республики, будет проведена оценка ущерба из-за террористических атак и разрушения инфраструктуры полуострова во время его нахождения в составе Украины. Ранее первый заместитель председателя госсовета республики Ефим Фикс сообщил, что Крым готов потребовать от Киева компенсацию за водную блокаду, сумма которой, предварительно, превысит три триллиона рублей. Судебный иск планировалось подготовить до конца 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с водными и энергетическими блокадами Крыму был нанесен ущерб в размере семи триллионов рублей за каждую. Сумма общего ущерба составила 14 трлн рублей, после проведения дальнейших работ по оценке она может увеличиться. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «По водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей», — передает РИА Новости слова Константинова. Он добавил, что после выявления новых пострадавших сумма ущерба может увеличиться. Также в крымской республике будет посчитан ущерб от продовольственной и транспортной блокад. По словам главы парламента республики, будет проведена оценка ущерба из-за террористических атак и разрушения инфраструктуры полуострова во время его нахождения в составе Украины. Ранее первый заместитель председателя госсовета республики Ефим Фикс сообщил, что Крым готов потребовать от Киева компенсацию за водную блокаду, сумма которой, предварительно, превысит три триллиона рублей. Судебный иск планировалось подготовить до конца 2023 года.