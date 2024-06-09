Водители грузовиков в знак протеста хотели перекрыть шоссе Тюнина для проезда в Курган. Видео

Курганские водители грузовиков хотели перекрыть дорогу для проезда в Курган

10 июня 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Водители грузовиков хотели перекрыть дорогу для проезда в Курган (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Водители в Кургане протестуют против пункта АПВГК Водители грузовиков Кургана и Кетовского округа, известного как «курганская Рублевка», которые вышли на несанкционированный митинг против высоких штрафов, хотели перекрыть дорогу в город. Изначально они выстроились на одной из полос, но затем по просьбе силовиков перестроились на обочину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. Новость по теме Водители Кургана выходят на митинг на шоссе Тюнина: URA.RU собрало историю конфликта «Водители КАМАЗов встали на одной из полос и перекрыли ее. Сотрудники ДПС работают на месте. Они попросил участников акции встать на обочине, что те и сделали», — передает журналист. Ранее URA.RU сообщало о планах водителей провести стихийный митинг на шоссе Тюнина. В коллективном письме, адресованном руководству области и правоохранительным органам, они выражали недовольство введенными ограничениями для крупногабаритных машин в период паводка, которые, по их мнению, не должны касаться перевозок продуктов. Также водители сомневаются в корректности работы камеры весового контроля и просят проверить ее калибровку. Они опасаются, что необоснованные штрафы могут поставить под угрозу их бизнес. Обновлено в 12:17:



В УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что водители грузовых автомобилей осуществляют парковку вдоль проезжей части. «Перекрытия движения гражданскими транспортными средствами нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения», — сообщили в региональном УМВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители грузовиков Кургана и Кетовского округа, известного как «курганская Рублевка», которые вышли на несанкционированный митинг против высоких штрафов, хотели перекрыть дорогу в город. Изначально они выстроились на одной из полос, но затем по просьбе силовиков перестроились на обочину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Водители КАМАЗов встали на одной из полос и перекрыли ее. Сотрудники ДПС работают на месте. Они попросил участников акции встать на обочине, что те и сделали», — передает журналист. Ранее URA.RU сообщало о планах водителей провести стихийный митинг на шоссе Тюнина. В коллективном письме, адресованном руководству области и правоохранительным органам, они выражали недовольство введенными ограничениями для крупногабаритных машин в период паводка, которые, по их мнению, не должны касаться перевозок продуктов. Также водители сомневаются в корректности работы камеры весового контроля и просят проверить ее калибровку. Они опасаются, что необоснованные штрафы могут поставить под угрозу их бизнес. Обновлено в 12:17: В УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что водители грузовых автомобилей осуществляют парковку вдоль проезжей части. «Перекрытия движения гражданскими транспортными средствами нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения», — сообщили в региональном УМВД.