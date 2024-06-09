09 июня 2024

Пермяки похвастались собранными грибами. Фото

Жители Пермского края начали собирать красноголовики и опята
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пермского края нашли грибы в лесу
Жители Пермского края нашли грибы в лесу Фото:

Жители Пермского края открыли грибной сезон. В лесах они собирают подосиновики, маслята и летние опята. Фотографиями своих находок любители тихой охоты поделились в сообществе «Грибы Пермского края 2024» в соцсети «ВКонтакте».

«Суксунский район. Первые опята», — написала Ирина Середенко и добавила фотографии своих находок. Андрей Ворожцов поделился найденным подосиновиком. Вероника Кивилева также нашла небольшой красноголовик.

Ранее URA.RU сообщало, что грибники обнаружили выросшие маслята. Некоторые пермяки нашли грибы в одном из микрорайонов Перми.

Первые опята
Первые опята
Фото:
Пермяк нашел подберезовик
Пермяк нашел подберезовик
Фото:
Находка Вероники Кивелевой
Находка Вероники Кивелевой
Фото:

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Жители Пермского края открыли грибной сезон. В лесах они собирают подосиновики, маслята и летние опята. Фотографиями своих находок любители тихой охоты поделились в сообществе «Грибы Пермского края 2024» в соцсети «ВКонтакте». «Суксунский район. Первые опята», — написала Ирина Середенко и добавила фотографии своих находок. Андрей Ворожцов поделился найденным подосиновиком. Вероника Кивилева также нашла небольшой красноголовик. Ранее URA.RU сообщало, что грибники обнаружили выросшие маслята. Некоторые пермяки нашли грибы в одном из микрорайонов Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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