Жители Пермского края нашли грибы в лесу
Жители Пермского края открыли грибной сезон. В лесах они собирают подосиновики, маслята и летние опята. Фотографиями своих находок любители тихой охоты поделились в сообществе «Грибы Пермского края 2024» в соцсети «ВКонтакте».
«Суксунский район. Первые опята», — написала Ирина Середенко и добавила фотографии своих находок. Андрей Ворожцов поделился найденным подосиновиком. Вероника Кивилева также нашла небольшой красноголовик.
Ранее URA.RU сообщало, что грибники обнаружили выросшие маслята. Некоторые пермяки нашли грибы в одном из микрорайонов Перми.
Первые опята
Пермяк нашел подберезовик
Находка Вероники Кивелевой
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