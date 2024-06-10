От популярного челябинского озера Тургояк началась эвакуация машин туристов

Автомобили, оставленные туристами у берегов озера Тургояк и на обочинах дорог в зоне действиях запрещающих знаков, будут эвакуироваться в принудительном порядке. Об этом сообщили 10 июня в управлении Госавтоинспекции Миасса (Челябинская область).
«С наступлением летнего сезона увеличивается поток транспорта к местам проведения досуга, в частности к базам отдыха, расположенным вблизи озера Тургояк. В связи с большой загруженностью дорог, а также парковочных мест, вдоль проезжей части затрудняется проезд специальных пожарных автомобилей в целях ликвидации лесных пожаров, а также автомобилей скорой помощи. Госавтоинспекция Миасса предупреждает об эвакуации транспортных средств из зоны действия дорожных знаков „Остановка запрещена“ и „Стоянка запрещена“ на территории, прилегающей к озеру Тургояк, а также в районах базы отдыха „Форелька“ и клуба-отеля „Золотой пляж“», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также добавили, что, прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации будет приниматься лишь случае, если исчерпаны все возможности связаться с владельцем машины.
Тургояк — одно из самых популярных озер в Челябинской области, каждое лето привлекающее туристов из соседних регионов: Свердловской и Тюменской областей, Башкортостана. Ежегодно летом близлежащие дороги буквально забиты машинами, были случаи, когда на расположенных рядом АЗС заканчивался бензин из-за наплыва приехавших на отдых автомобилистов. В этом году власти Миасса решили организовать два дополнительных пляжа в черте города, чтобы снизить нагрузку на озеро. Поскольку на этой неделе синоптики прогнозируют жару свыше 31 градуса, сотрудники ГАИ решили предупредить водителей заранее.
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