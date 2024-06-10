Участник СВО заживо сгорел в регионе России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в районе КРТ. Тюмень , последствия пожара, крт, ул заимка волга 3а
В Орловской области сгорел дом, погиб один человек (архивное фото) Фото:

В Орловской области сгорел дом, в результате чего погиб участник СВО Сергей Смирнов. У него остались четверо детей и жена, сгоревший дом непригоден для восстановления и жилья. Об этом сообщает telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны».

«В доме семьи Смирновых случился пожар, в результате которого погиб Сергей Смирнов — участник СВО, муж, отец, брат, дед, сын», — передает telegram-канал. На данный момент уточняется причина пожара.
Сам дом полностью сгорел, он уже непригоден для жилья и восстановления. У погибшего мужчины осталась жена и четверо детей.

Об инциденте также сообщало МЧС по Орловской области. По их информации в соцсети «ВКонтакте», в результате возгорания были уничтожены кухня, спальня и коридор. Погибшему собственнику дома Смирнову было 53 года. Пожарным и добровольцам ДПК «Навесное» удалось спасти часть дома, причина пожара устанавливается специалистами.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Орловской области сгорел дом, в результате чего погиб участник СВО Сергей Смирнов. У него остались четверо детей и жена, сгоревший дом непригоден для восстановления и жилья. Об этом сообщает telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны». «В доме семьи Смирновых случился пожар, в результате которого погиб Сергей Смирнов — участник СВО, муж, отец, брат, дед, сын», — передает telegram-канал. На данный момент уточняется причина пожара. Сам дом полностью сгорел, он уже непригоден для жилья и восстановления. У погибшего мужчины осталась жена и четверо детей. Об инциденте также сообщало МЧС по Орловской области. По их информации в соцсети «ВКонтакте», в результате возгорания были уничтожены кухня, спальня и коридор. Погибшему собственнику дома Смирнову было 53 года. Пожарным и добровольцам ДПК «Навесное» удалось спасти часть дома, причина пожара устанавливается специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...