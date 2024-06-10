Участник СВО заживо сгорел в регионе России. Фото

10 июня 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

В Орловской области сгорел дом, погиб один человек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Орловской области сгорел дом, в результате чего погиб участник СВО Сергей Смирнов. У него остались четверо детей и жена, сгоревший дом непригоден для восстановления и жилья. Об этом сообщает telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны». «В доме семьи Смирновых случился пожар, в результате которого погиб Сергей Смирнов — участник СВО, муж, отец, брат, дед, сын», — передает telegram-канал . На данный момент уточняется причина пожара.

Сам дом полностью сгорел, он уже непригоден для жилья и восстановления. У погибшего мужчины осталась жена и четверо детей. Об инциденте также сообщало МЧС по Орловской области. По их информации в соцсети « ВКонтакте» , в результате возгорания были уничтожены кухня, спальня и коридор. Погибшему собственнику дома Смирнову было 53 года. Пожарным и добровольцам ДПК «Навесное» удалось спасти часть дома, причина пожара устанавливается специалистами. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области https://vk.com/gu_mchs_orel?w=wall-45441344_30055 Фото: ГУ МЧС России по Орловской области https://vk.com/gu_mchs_orel?w=wall-45441344_30055 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орловской области сгорел дом, в результате чего погиб участник СВО Сергей Смирнов. У него остались четверо детей и жена, сгоревший дом непригоден для восстановления и жилья. Об этом сообщает telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны». «В доме семьи Смирновых случился пожар, в результате которого погиб Сергей Смирнов — участник СВО, муж, отец, брат, дед, сын», — передает telegram-канал. На данный момент уточняется причина пожара. Сам дом полностью сгорел, он уже непригоден для жилья и восстановления. У погибшего мужчины осталась жена и четверо детей. Об инциденте также сообщало МЧС по Орловской области. По их информации в соцсети «ВКонтакте», в результате возгорания были уничтожены кухня, спальня и коридор. Погибшему собственнику дома Смирнову было 53 года. Пожарным и добровольцам ДПК «Навесное» удалось спасти часть дома, причина пожара устанавливается специалистами.