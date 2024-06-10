На озере Тургояк стартовала парусная регата «Кубок Федора Конюхова». Фото, видео

10 июня 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Первая гонка в рамках «Кубка Федора Конюхова» на парусниках стартовала 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) на озере Тургояк, на территории клуба-отеля «Золотой пляж» 10 июня состоялся старт Всероссийской детской парусной регаты «Кубок путешественника Федора Конюхова». По традиции, торжественной речью соревнования открыл сам путешественник Федор Конюхов. Также в рамках своего визита он заложит камень в постамент бронзовой скульптуры Николая Чудотворца. А о том, как проходила церемония открытия и старты участников, — в материале URA.RU. «Мои дорогие, я год жду, когда приеду к вам на Тургояк и встречусь с вами. Сейчас я путешествую, скоро уезжаю на Северный полюс, потом в плавание на 200 дней и уже буду стараться вернуться, чтобы снова открыть регату „Кубок Федора Конюхова“. Я буду там грести быстрее и быстрее, иначе без меня и вам грустно, и мне скучно. Желаю вам успеха, озеро красивое, ветерочек есть и под парусом выйти из нашего красивого моря Тургояк, с Богом!» — сообщил Федор Конюхов на открытии регаты. Конюхов продемонстрировал приз собственной разработки — статуэтку, которая представляет собой земной шар с крыльями и парусами. Она передается каждый год в руки новому победителю, начиная с 2012 года. В конце церемонии по просьбе путешественника участники проскандировали, что регата открыта. Свои напутствия и пожелания высказали также министр спорта региона Александр Гриб, президент нацпарка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин и глава Миасса Егор Ковальчук. Сиротин презентовал подарок в виде медалей Златоустовского литья для Музея Федора Конюхова. Эти же медали получают и участники, занявшие призовые места в парусной регате. В соревнованиях участвуют более 160 спортсменов со всей страны в трех классах. Класс «Оптимист» представят юноши и девушки до 16 лет, класс «Кадет» — юноши и девушки до 18 лет, класс «Ракета 270» — юноши и девушки до 18 лет. Старты в классе «Оптимист» являются отборочными на Первенство России. Выход на парусники на стартовую позицию начался в 12:30. Первая гонка стартовала по свистку в 13:10. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) на озере Тургояк, на территории клуба-отеля «Золотой пляж» 10 июня состоялся старт Всероссийской детской парусной регаты «Кубок путешественника Федора Конюхова». По традиции, торжественной речью соревнования открыл сам путешественник Федор Конюхов. Также в рамках своего визита он заложит камень в постамент бронзовой скульптуры Николая Чудотворца. А о том, как проходила церемония открытия и старты участников, — в материале URA.RU. «Мои дорогие, я год жду, когда приеду к вам на Тургояк и встречусь с вами. Сейчас я путешествую, скоро уезжаю на Северный полюс, потом в плавание на 200 дней и уже буду стараться вернуться, чтобы снова открыть регату „Кубок Федора Конюхова“. Я буду там грести быстрее и быстрее, иначе без меня и вам грустно, и мне скучно. Желаю вам успеха, озеро красивое, ветерочек есть и под парусом выйти из нашего красивого моря Тургояк, с Богом!» — сообщил Федор Конюхов на открытии регаты. Конюхов продемонстрировал приз собственной разработки — статуэтку, которая представляет собой земной шар с крыльями и парусами. Она передается каждый год в руки новому победителю, начиная с 2012 года. В конце церемонии по просьбе путешественника участники проскандировали, что регата открыта. Свои напутствия и пожелания высказали также министр спорта региона Александр Гриб, президент нацпарка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин и глава Миасса Егор Ковальчук. Сиротин презентовал подарок в виде медалей Златоустовского литья для Музея Федора Конюхова. Эти же медали получают и участники, занявшие призовые места в парусной регате. В соревнованиях участвуют более 160 спортсменов со всей страны в трех классах. Класс «Оптимист» представят юноши и девушки до 16 лет, класс «Кадет» — юноши и девушки до 18 лет, класс «Ракета 270» — юноши и девушки до 18 лет. Старты в классе «Оптимист» являются отборочными на Первенство России. Выход на парусники на стартовую позицию начался в 12:30. Первая гонка стартовала по свистку в 13:10.