В Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

Песков: итоги выборов в Европарламент еще предстоит проанализировать
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что в ЕП большинство представителей будут проевропейскими и проукраинскими Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об итогах выборов в Европарламент (ЕП), заявил, что большинство там будет разделять украинскую или европейскую позиции. По его словам, еще предстоит проанализировать новый состав ЕП.

«Судя по всему, большинство будет проевропейским и проукраинским [в парламенте]. Однако нам также еще предстоит проанализировать будущую композицию ЕП, но мы видим динамику на повышение популярности правых партий», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об итогах выборов в Европарламент (ЕП), заявил, что большинство там будет разделять украинскую или европейскую позиции. По его словам, еще предстоит проанализировать новый состав ЕП. «Судя по всему, большинство будет проевропейским и проукраинским [в парламенте]. Однако нам также еще предстоит проанализировать будущую композицию ЕП, но мы видим динамику на повышение популярности правых партий», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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