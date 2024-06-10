В Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

Песков: итоги выборов в Европарламент еще предстоит проанализировать

10 июня 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в ЕП большинство представителей будут проевропейскими и проукраинскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об итогах выборов в Европарламент (ЕП), заявил, что большинство там будет разделять украинскую или европейскую позиции. По его словам, еще предстоит проанализировать новый состав ЕП. «Судя по всему, большинство будет проевропейским и проукраинским [в парламенте]. Однако нам также еще предстоит проанализировать будущую композицию ЕП, но мы видим динамику на повышение популярности правых партий», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об итогах выборов в Европарламент (ЕП), заявил, что большинство там будет разделять украинскую или европейскую позиции. По его словам, еще предстоит проанализировать новый состав ЕП. «Судя по всему, большинство будет проевропейским и проукраинским [в парламенте]. Однако нам также еще предстоит проанализировать будущую композицию ЕП, но мы видим динамику на повышение популярности правых партий», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.