SHOT: взрыв произошел на крыше драмтеатра в Ивановской области. Видео

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Повседневная жизнь. Пермь, ремонт кровли, ремонт крыши
Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газового баллона во время ремонта крыши Фото:

На крыше драматического театра в Иваново произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Взрыв на крыше драмтеатра в Иванове. Сейчас у здания на площади Пушкина горит крыша», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ.

URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ ожидается.

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На крыше драматического театра в Иваново произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Взрыв на крыше драмтеатра в Иванове. Сейчас у здания на площади Пушкина горит крыша», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ. URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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