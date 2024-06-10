SHOT: взрыв произошел на крыше драмтеатра в Ивановской области. Видео

10 июня 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газового баллона во время ремонта крыши Фото: Сергей Русанов © URA.RU На крыше драматического театра в Иваново произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Взрыв на крыше драмтеатра в Иванове. Сейчас у здания на площади Пушкина горит крыша», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ. URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На крыше драматического театра в Иваново произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Взрыв на крыше драмтеатра в Иванове. Сейчас у здания на площади Пушкина горит крыша», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ. URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ ожидается.