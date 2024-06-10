Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газового баллона во время ремонта крыши
На крыше драматического театра в Иваново произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Взрыв на крыше драмтеатра в Иванове. Сейчас у здания на площади Пушкина горит крыша», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ.
URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ ожидается.
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