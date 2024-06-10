Москалькова: 52% россиян считают, что их права в стране соблюдаются

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Татьяна Москалькова сообщила, что снизилось число россиян, критикующих соблюдение прав в стране
Татьяна Москалькова сообщила, что снизилось число россиян, критикующих соблюдение прав в стране Фото:

Больше 52% россиян уверены, что их права в стране соблюдаются. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это значительный рост по сравнению с данными десятилетней давности.

«Надо сказать, что за десять лет картина существенно изменилась. Если десять лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше — 52%», — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе для президента РФ, ее слова передает сайт Кремля. Она отметила, что снизилось количество россиян, которые критически относились к соблюдению прав, с 63% до 36%. 

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Больше 52% россиян уверены, что их права в стране соблюдаются. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это значительный рост по сравнению с данными десятилетней давности. «Надо сказать, что за десять лет картина существенно изменилась. Если десять лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше — 52%», — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе для президента РФ, ее слова передает сайт Кремля. Она отметила, что снизилось количество россиян, которые критически относились к соблюдению прав, с 63% до 36%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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