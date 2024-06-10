Москалькова: 52% россиян считают, что их права в стране соблюдаются

Больше 52% россиян уверены, что их права в стране соблюдаются. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это значительный рост по сравнению с данными десятилетней давности.
«Надо сказать, что за десять лет картина существенно изменилась. Если десять лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше — 52%», — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе для президента РФ, ее слова передает сайт Кремля. Она отметила, что снизилось количество россиян, которые критически относились к соблюдению прав, с 63% до 36%.
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