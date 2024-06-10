Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, рассказала о том, что после совместного фильма с мужем больше никогда не будет работать с ним. Также Юсупова поделилась тем, что выступать в Мурманске ей понравилось больше, чем в Дубае. Об этом 10 июня URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Мы больше не пишем вместе, никогда не работайте с мужем. Ты сидишь на зуме, он кричит: „Что за чертовщину вы написали“, а потом перезванивает и говорит: „Как дела“. Когда у нас была премьера „Тещи“, и мы шли по красной дорожке с ним все журналисты говорили: „Аскар, расскажите пожалуйста, как пришла к вам идея, почему именно эти актёры…?“, а он говорит: „Вот сценарист, спросите у неё“, и все меня игнорировали», — сообщила Сауле Юсупова в шоу «УТРО.ТНТ».
После совместной работы над фильмом «Теща» со своим мужем и по совместительству режиссером Аскаром Узабаевым юмористка заявила, что было сложно и больше они не занимаются совместной деятельностью. Также Юсупова поделилась тем, что у неё, в отличие от мужа, не получилось разделить рабочие и семейные взаимоотношения.
На шоу юмористка поделилась впечатлениями от своего стендап-тура. Она уже успела выступить в разных уголках мира. Однако она призналась, что ей больше понравилось выступать в Мурманске, чем в Дубае. Также Сауле Юсупова поделилась интересным случаем из Омска, где женщина подарила пакет, а там оказались пиво и рыба. В итоге потом эта фанатка написала ей в соцсети извинилась и сообщила, что просто перепутала пакеты.
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