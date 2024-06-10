Туристы стали чаще ездить на Урал

Уральский федеральный округ показал рост числа туристов за первые месяцы 2024 года. Количество поездок в регионы Урала и Западной Сибири превысило 2,6 миллиона, отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
«В этом году мы уже фиксируем рост турпотока. Так, по итогам первых четырех месяцев он на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 23% 2022 года. С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», — отметил Якушев.
Он также акцентировал внимание на том, что развитие туристической инфраструктуры и увеличение количества поездок в регион остаются приоритетными задачами. В УрФО активно разрабатывают и реализуют новые туристические продукты — например, глэмпинги, экотуризм, водные сплавы с комфортными условиями проживания, а также пеший и горный туризм по специально оборудованным тропам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!