Туристы стали чаще ездить на Урал

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Турпоток на Урал за первые месяцы 2024-го года вырос на 2,5%
Турпоток на Урал за первые месяцы 2024-го года вырос на 2,5% Фото:

Уральский федеральный округ показал рост числа туристов за первые месяцы 2024 года. Количество поездок в регионы Урала и Западной Сибири превысило 2,6 миллиона, отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«В этом году мы уже фиксируем рост турпотока. Так, по итогам первых четырех месяцев он на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 23% 2022 года. С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», — отметил Якушев.

Он также акцентировал внимание на том, что развитие туристической инфраструктуры и увеличение количества поездок в регион остаются приоритетными задачами. В УрФО активно разрабатывают и реализуют новые туристические продукты — например, глэмпинги, экотуризм, водные сплавы с комфортными условиями проживания, а также пеший и горный туризм по специально оборудованным тропам.

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Уральский федеральный округ показал рост числа туристов за первые месяцы 2024 года. Количество поездок в регионы Урала и Западной Сибири превысило 2,6 миллиона, отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «В этом году мы уже фиксируем рост турпотока. Так, по итогам первых четырех месяцев он на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 23% 2022 года. С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», — отметил Якушев. Он также акцентировал внимание на том, что развитие туристической инфраструктуры и увеличение количества поездок в регион остаются приоритетными задачами. В УрФО активно разрабатывают и реализуют новые туристические продукты — например, глэмпинги, экотуризм, водные сплавы с комфортными условиями проживания, а также пеший и горный туризм по специально оборудованным тропам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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